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Aç kalacağım derken iştahınız açılmasın!

Bir gün önce ‘çok yedim çok kalori aldım’ diyerek öğün atlamanın iyi bir fikir olmadığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bu düşünceyle hiçbir şey yememenin doğru olmadığını söyledi...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Aç kalacağım derken iştahınız açılmasın!
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Bir gün önce ‘çok yedim çok kalori aldım’ diyerek öğün atlamanın iyi bir fikir olmadığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bu düşünceyle hiçbir şey yememenin doğru olmadığını söyledi. Kişilerin kendini kısıtladıkça öğünde abartma olasılığının arttığını aktaran Ozman, “Bu nedenle yumurta, suda beklemiş ve tuzundan arınmış az yağlı peynir ve yeşilliklerle yapacağınız bir kahvaltı iştah dengesini sağlar. Eğer sabah uyumayı tercih ediyorsanız; öğlene doğru sağlıklı bir kahvaltı yaptıktan sonra, akşam yemeğine aç başlayıp kontrolü kaçırmamak için ikindi saatlerinde ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlarla ara öğün yapabilirsiniz. Akşam yemeğinde ise sebzeli bir salata hem sizi tok tutacak hem de bir gün önce aldığınız kalorileri dengelemeye yardımcı olacak” diye konuştu.

Yenileyici detoks tarifi

İşte vücutta su miktarını artırarak ödem attıracak bir tarif:

MALZEMELER:

-Yarım küçük zencefil

-Yarım yeşil elma,

-Yarım limon

-Taze nane

HAZIRLANIŞI:

  • Yarım zencefil ve elmayı rendeleyin, yaklaşık 1.5 litre su doldurduğunuz şişeye ekleyin. İçine yarım limonun suyunu sıkın ve taze nane yapraklarını da ekledikten sonra tüketin.
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