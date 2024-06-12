Arafat hacı adayları için hazır

“Mahşerin provası” olarak adlandırılan Arafat ziyareti öncesinde hazırlıklar tamamlanmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı, Arafat'ta misafir edeceği hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını yaptı. Hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması için yoğun bir çalışma yürüten Diyanet’e bağlı Mekke’deki ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek.

OTOBÜSLERLE İNTİKAL

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a ziyarette ulaşım en önemli unsurlardan biri. Cuma günü başlayacak intikaller için Diyanet, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta hazırlanan çadırlara yerleştirecek. İntikallerde sorun yaşanmaması için otobüsler birkaç tur yapacak.

KLİMALI ÇADIRLAR

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Mekke’de hacı adayları için klimalarla soğutulan ve yatakların da yer aldığı yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçları için de çalışma yapıldı. Diyanet’in sağladığı sağlık hizmetleri Arafat’ta da devam edecek. Arafat bölgesine sahra hastanesi kurulacak.

VAKFE DUASI ERBAŞ’TAN

Geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat programı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. Arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

ÖNCE MÜZDELİFE SONRA ŞEYTAN TAŞLAMA

Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla hacı adayları Müzdelife bölgesine intikal edecek. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.

CEBEL-İ RAHME’YE ZİYARET

Öte yandan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme’yi de ziyaret ediyor. Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Cebel-i Rahme hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor. İslam kaynaklarında, son peygamber Hazreti Muhammed'in (sav) Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı belirtiliyor.

Tüm hacı adayları kutsal topraklarda

İlk kafilenin 9 Mayıs’ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu tamamlandı. Türkiye’den hacı adaylarını taşıyan kafilelerin tamamı önceki akşam kutsal topraklara ulaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini söylemişti.

Servisler kaldırıldı

Suudi Arabistan da Arafat hazırlıklarına başladı. Otellerdeki servisler kaldırıldı. İnsanlar, Kâbe’ye yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. 45 derece sıcaklıkta yollara düşen hacı adayları, bazen yol kenarlarında oturarak dinleniyor.











