Arafat'a dronlu tedbir

Hacı adaylarının Arafat ziyareti kapsamında hazırlıklar tamamlandı. Suudi Arabistanlı yetkililerden edinilen bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluk veya izdiham yaşanmaması için alınan birçok tedbirin arasında dron ve helikopter kullanımı da yer alıyor. Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat, helikopterler ve dronlarla havadan takip edilecek. Alınan görüntülerin anlık incelenerek olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

SKUTERLER HACI ADAYLARININ HİZMETİNDE

Bu sene Arafat'ta yeni bir uygulamanın da hayata geçirileceği belirtildi. Geçen sene ilk defa pilot olarak uygulanan proje kapsamında bölgede elektrikli skuterler hacılara hizmet verecek. Cep telefonlarına indirecekleri uygulamayla araçları kullanabilecek hacılar, Müzdelife-Mina ve Mescid-i Haram arasında bu uygulamadan yararlanabilecek. Bunun yanı sıra engelli veya yaşlı hacılar için özel elektrikli araçlar da bölgede görev yapacak.

AKILLI ROBOT ZUMBA DA ARAFAT'TA

Öte yandan gelecek yıllarda yapay zekaya sahip robotların da hacı adaylarına ve umre yapacak ziyaretçilere hizmet vermesi planlanıyor. Yapay zeka interaktif hizmet robotu Zumba'nın ziyaret alanlarında hacı adaylarının yönlendirilmesinde katkı sağlanması amaçlanıyor. Aralarında Türkçenin de bulunduğu birçok dilde sesli hizmet verebilen "akıllı robot" Zumba'nın gelecek yıllarda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Büyük buluşma öncesi son Cuma

Hacı adayları Arafat'a çıkmadan önce son cuma namazını Kabe'de kıldı. Hacı olmak için gün sayan hacı adayları, servislerin durdurulması nedeniyle Kabe'ye çoğunlukla yürüyerek geldi. Hacı adaylarının Harem-i Şerif’e girişlerinde hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadetini önlemek için Suudi Arabistan’ın hayata geçirdiği “Nusuk” uygulaması kapsamında çıkartılan kartlar görevliler tarafından tek tek kontrol edildi.

Mahşeri yolculuk

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatıyla, Mekke’de “2024 Hac Organizasyonu” kapsamında yaklaşık 85 bin Türk hacı adayı Arafat’a intikal etti. Erbaş, Mekke’deki “Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye” bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, saat 16.00 itibariyle hacı adaylarının Arafat’a taşınması talimatını verdi. Bağlantı sırasında, tüm hacı adaylarının Arafat’a sağlıklı bir şekilde varmasını Cenabıhak’tan niyaz eden Başkan Erbaş, “Peygamber Efendimiz'in ifade buyurduğu gibi; ‘Hac Arafat’tır.’ Arafat hac organizas- yonumuzun dönüm noktasıdır. Bütün hocalarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

HASTALAR DA TAŞINDI

Diyanet Mekke Hastanesinde yatan hastaların Arafat’taki sahra hastanesine intikallerini de başlatan Başkan Erbaş, “Bütün hocalarımızın ve hacılarımızın Arafat intikalini en güzel bir şekilde problemsiz bir şekilde yapmalarını Cenabıhak’tan niyaz ediyor ve hepinizi tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah yar yardımcınız olsun inşallah” diye konuştu.







