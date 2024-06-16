Arafat'ta Gazze'ye dua

Hac ibadetini yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından gelen 3,5 milyon hacı adayı, haccın farzlarından olan ‘vakfe’ için Arafat'ta bir araya geldi. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları önceki gün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. Hacı adaylarının çoğu gece saatlerinde Arafat’a ulaştı.

DİL, ÜLKE, RENK FARKETMEDİ

Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinin de okunduğu Arafat vakfesinde aşırı sıcağa rağmen, içi aşkla dolan yüz binlerce kişi Cebel-i Rahme’ye tırmanıp burada da dua etti. Dağın zirvesinde bulunan Hazreti Âdem ile Hazreti Havva’nın buluşup, affedildiği noktaya yoğunluk sebebiyle binlerce hacı adayı çıkamadı. Tepeye çıkan merdivenlerden en yüksek noktaya ulaşamayan Müslümanlar kayalıklardan tırmanarak çıktı. Duygusal anların yaşandığı Arafat’ta dili, ülkesi ve rengi ayrı olmasına rağmen herkes aynı duygu ve düşüncelerle Allah’a yönelip, niyazda bulundu.

GAZZE, YETİMLERİN VE ÖKSÜZLERİN YURDUNA DÖNDÜ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Türk hacılara vakfe duasını yaptırdı. Erbaş duasında, Şehirlerin anası Mekke'ye, münevver şehir Medine'ye, kutsal emanet Kudüs'e selam gönderdi. Erbaş, duasında Gazze’yi de unutmadı. Farklı coğrafyalarda hayatı zindana çevrilen Müslümanların, mazlumların feryadının arşa dayandığını dile getiren Erbaş, şunları söyledi: "İnsanlığı, hukuku ve ahlakı hiçe sayarak dünyayı yaşanmaz hale getirenlerin kötülükleri ayyuka çıktı. Nice Müslüman zulme uğradı. Nice İslam toprağı kana bulandı. Nice bebekler katledildi. Nice anneler gözyaşına boğuldu. Çevresini mübarek kıldığın Mescid-i Aksa şimdi garip. Gazze, yetimlerin, öksüzlerin yurduna döndü. Yangın yeri oldu yüreklerimiz. Gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla Sen'den niyazda bulunuyoruz. İnsanlık için, alem-i İslam için Sen'den yardım niyaz ediyoruz. Bize katından bir rahmet gönder ve bize bir çıkış yolu göster Allah'ım. Bize katından bir rahmet gönder ve bize bir çıkış yolu göster Allah'ım. Ey zalimleri alçaltan ve zillete düşüren Rabb'imiz. Kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden katliam yapanları sana şikâyet ediyoruz. Haddi aşanları, kendilerine zillet damgası vurulmuş olanları sana şikâyet ediyoruz. Bu zalim ve azgınlara karşı masumlara, mahzunlara ve mazlumlara medet eyle Allah'ım. Ümmet-i Muhammed'e bu şiddetten, bu zulmetten azade bir hayat bahş eyle. Haksız, vicdansız, hukuksuz ve insafsız saldırılara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım."

Şeytana atılacak taşlar toplandı

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılan hacılar, daha sonra Müzdelife'ye geçti. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek cem-i tehir yapan hacılar, Müzdelife vakfesini yaptı. Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayan hacılar, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket etti. Hacılar şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.

Hac vizesi olmayanı askerler almadı

Suudi yönetimi hac vizesi olmayanları ise Kâbe’ye ve Arafat’a sokmadı. Arafat’a hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Yapılan kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslerin kapılarına yapıştırıldı. Söz konusu uygulamanın "kaçak hac" ile mücadele kapsamında bu sene ilk defa hayata geçirildiği belirtildi.

Sahra hastaneleri sürekli hizmetteydi

Arafat’ta 45 dereceye varan sıcaklıkta hacı adayları zor anlar yaşadı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurduğu sahra hastanesi yoğun bir gün geçirdi. Türk hacılarının yüksek tavanlı çadırlarında endüstriyel klimalar ile serin bir vakfe imkânı sağlandı. Arafat çadırında her hacı için yatak, yastık ve pike ile güçlü kumanya standart haline geldi. Kalabalık çadırlarda öğle 45 derecelik sıcakta klimalar da yetmedi.

Vatandaşları şikâyet iddiası gerçek dışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, turist, seyahat ve ticari vize ile hac ibadetini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan’a giden Türk vatandaşlarının, Diyanet tarafından şikâyet edildiği iddialarına ilişkin CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’a mektup gönderdi. Mektupta, “Konuyla ilgili uyarı ve açıklamalarımızı 2023 yılından bu yana defalarca yaptık. Ancak bazı kişi ve yetkisiz şirketler vatandaşlarımızı istismar ederek bu yolu kazanç kapısı olarak gördükleri için hiç oralı olmadılar. Konu tamamen Suudi Arabistan kuralları ile alakalıdır. Sadece bizim değil dünyanın her yerinden hac vizesiz olan kişilerle ilgili devlet kararı. Vatandaşları şikâyet iddiası tamamen gerçek dışı. Bizim hacı bulup hacca getirme arayışımız yok ki, bize müracaat etmiş bekleyen 2 milyonu aşkın vatandaşımız var” ifadeleri yer aldı.







