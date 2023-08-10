Aşırı sıcaklar geri dönüyor: 46 dereceleri göreceğiz

Geçtiğimiz hafta sıcak hava tüm Türkiye'de etkisini göstermişti. Hissedilen hava sıcaklığı 40-45 dereceleri görmüştü. Son günlerde hava sıcaklıkları düşüş göstererek mevsim normallerine dönmüştü. NTV'nin haberine göre; Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirterek "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz. Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak." uyarısında bulundu.

İç Anadolu kavrulacak

Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40-46 dereceleri görebileceğini söyleyen Çalışkan, "Kayseri, Konya ve Nevşehir'de pazartesi günü sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Adana ve Kahramanmaraş 46 derecelere yükselecek. Bu yılın en sıcak günlerini Akdeniz ve İç Anadolu illerinde yaşayacağız." dedi.

'Marmara 35 dereceyi görecek'

Hava sıcaklıklarının Batı bölgelerinde de yükseleceğini belirten Çalışkan, "İstanbul ve Batı bölgelerinde de sıcaklık yükselecek. Pazartesiden itibaren 35'li dereceleri göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Çalışkan, sıcak hava dalgasının 4-5 gün etkisini sürdürmesini beklendiğini de belirtti. Hava sıcaklığının mevsim normallerine döndüğü İstanbul'da yer yer sağanak yağışın etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'da hafif yağış başladı. Akşama doğru sağanağa dönecek. Hava daha serin olacak yağmur ara ara devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.











