|
Gündem

Eyyam-ı bahur gidiyor yağış geliyor

Türkiye, 'Eyyam-ı bahur' olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının etkisi altında. Uzmanlar Eyyam-ı bahur sıcaklarının hafta sonunda etkisini kaybedeceğini söylerken yağış müjdesi de verdi. Yapılan değerlendirmelere göre salı gününden itibaren Marmara'nın doğusu, Balıkesir ve Bursa'da sağanak yağış bekleniyor.

08:18 . 6/08/2023 Pazar
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yüzde 90'lara yükselen nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artmaya devam ediyor.


Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, bugün itibariyle Marmara Bölgesi'nde eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini kaybedeceğini açıkladı.

Özdemir, "Nem yüzde 90'lara kadar yükseldiği için eyyam-ı bahur sıcaklarında hissedilen sıcaklık 4-5 derece arttığından çok yoğun hissedildi. Marmara'da rüzgâr da olmayınca maalesef insanlar Eyyam-ı Bahur sıcaklarından dolayı bunalım geçirdi. İstanbul'da hafta sonunda sıcaklık 32-34 dereceyi geçmeyecek" dedi.


Salı'dan itibaren yağış geliyor

Hafta sonundan itibaren İstanbul ve Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerine gerileyeceğini belirten Özdemir "Nemden kaynaklı hissedilen sıcaklık biraz yüksek olabilir. İstanbul'da sıcaklık pazartesi 28, salı 29 derece gösteriyor. Salı gününden itibaren de Marmara'nın doğusu, Balıkesir ve Bursa'da sağanak yağış görülebilir. Ancak bu yağışlar lokal olacak. Çarşamba İç Ege, İç Anadolu'nun batı kesimleri, güney kesimleri ve Akdeniz bölgesinin iç kesimleri zaman zaman yağış alma ihtimali var. Güneydoğu Anadolu'da Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi önümüzdeki cumaya kadar sürecektir. Bunun dışında mevsim normallerine dönüyoruz" ifadelerini kullandı.



Hayvanat bahçesinde eyyam-ı bahur mönüsü
Hayvanat bahçesinde eyyam-ı bahur mönüsü

İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle bunalan aileler, hafta sonu tatilinde eğlenceli vakit geçirebilecekleri mekanlardan hayvanat bahçesine yöneldi. Çekmeköy'de bulunun Park of İstanbul'a gelen aileler, hayvanat bahçesi ve hayvan rehabilitasyon merkezindeki geyik, keçi ve tavukları sevdi ve besledi. Anne babalarıyla bir kafesten ötekine heyecanla hareket eden çocuklar flamingo, devekuşu, şahin, boz ayı, puma, sincap, su faresi, Bengal kedisi, rakun, sırtlan, maymun ve aslanları keyifle seyretti. Öte yandan, yaklaşık 500 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde ise eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı önlem alındı. Sıcaktan ve nemden bunalan hayvanlara buzlu veya soğuk meyveler verildi. Kafeslerinde sıcaktan bunalan boz ayılara soğuk karpuz, maymunlara dondurulmuş havuç verilerek serinlemeleri sağlandı. Vakitlerinin çoğunu kafeslerindeki havuzlarda geçiren hayvanat bahçesi sakinleri, belli aralıklarla kafeslerinin üzerine kurulan fıskiyelerle de serinletildi. Ayrıca bazı hayvanlar için günün belli saatlerinde banyo etkinliği düzenleniyor.


#Eyyam-ı bahur
#Sağanak yağış
#Meteoroloji
#İstanbul
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sübhane Rabbiyel Azim ne demek?