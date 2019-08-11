Hayat Bayram tadında sağlık rehberi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bayram tadında  sağlık rehberi

Büyük sofralarda bir araya gelinen bayramlar, bir yandan paylaşımların artmasına diğer yandan güzel lezzetlerin tadılmasına vesile oluyor. Tüketilen besinlerin çeşit ve miktarının artması, öğün saatlerinin değişmesi, kurban etinin tüketimi, pişirme ve saklama yöntemleri oldukça önem taşıyor. Nişantaşı Hastanesi Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, bayramda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Kurban Bayramı’nın ritüeli kurban eti ile kahvaltı yapmak için beklemek yerine klasik kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini öneren Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, bayramda fazla tüketilen kırmızı et kolesterol ve doymuş yağ bakımından zengin olduğundan sabah kahvaltısında yumurta tüketmeyerek bu dengenin kurulabileceğine dikkat çekiyor. Ak, “Sağlık açısından risk oluşturmaması için bir öğünde kırmızı et tüketildiyse diğer öğünde sebze yemeği tüketmek gerekir. Etin yanında bol miktarda salata ve tahıl olarak ise esmer ekmek veya bulgur pilavı tercih edilmelidir. Yoğurt, cacık ve ayran gibi kalsiyum, fosfor bakımından zengin olan süt ürünlerinin menüde yer alması gerekmektedir” diyor.

TEREYAĞI VE KUYRUK YAĞI KOYMAYIN

Etin sağlık açısından en doğru pişirme yöntemi; haşlama veya ızgara şeklindedir. Etin iyi pişmiş olması da çok önemlidir. Ayrıca yağlı etlerin, doymuş yağ ve kolesterol içeriği diğerlerine nazaran daha fazla olduğundan ve etin üzerinde görünen yağlı kısım etten ayrılsa bile kırmızı etteki ortalama yağ oranı yüzde 20 olacağından özellikle şeker, tansiyon, kalp-damar hastalığı gibi kronik hastalığı olan bireylerin kesinlikle yağsız etleri tercih etmesi ve et tüketimlerini sınırlaması gerekmektedir. Kurban Bayramı’nda yapılması gelenek haline gelmiş olan kavurmanın içine ise tereyağı ve kuyruk yağı konulmadan, kendi suyu ile kısık ateşte pişirilmelidir.

LİFLİ GIDALAR TÜKETİN

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Kırmızı et E ve C vitamini içermez. Dolayısıyla etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya sebzelerle birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğinin sağlanması, sebzelerde bulunan C vitamininin etlerde bulunan demirin emilimini artırması açısından sağlıklı bir yöntemdir. Ayrıca et sindirimi zor bir besin olduğu için fazla miktarda tüketimi kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi mide-bağırsak problemlerine yol açabilmektedir. Beraberinde tüketilen sebze bol miktarda antioksidan ve lif içerdiği için sindirimi kolaylaştırarak bu dönemde oluşabilecek problemleri önleyecektir.

TEKRAR DONDURMAYIN

Etlerin çözünürken oluşabilecek bakteri çoğalmasını önlemek için büyük parçalar halinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetinde saklanmalı. Bu şekilde hazırlanan etler buzdolabında 3 gün, derin dondurucuda 3 ay muhafaza edilebilir. Etler kıyma olarak saklanacaksa bu saklama süresinin daha kısa olduğu unutulmamalı. Dondurulmuş etler kullanılmadan önce yine buzdolabında çözdürülmeli, çözünen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalı.

MANGALA DA DİKKAT

Mangalda pişirilen etleri kanserojen maddelerden korumak için kömür kullanımında çok yüksek ateşi tercih etmemek gerekir. Yüksek ateş ette kanserojen maddelerin açığa çıkmasına ve B grubu vitaminlerin kaybına yol açar. Bu nedenle kömür közüyle et arasında en az 15 cm mesafe bulunmalı ve etler alevle yakılarak pişirilmemelidir. Ayrıca pişirme öncesi etlerin bazı baharat ve otlarla marine edilmesi kanserojen madde oluşumunu azaltabilir.

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TERCİHİNİZ SÜTLÜ TATLILAR OLSUN

Tatlı olarak hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine muhallebi, kazandibi, elma tatlısı gibi sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmeli. Ayrıca fazla kalori almamak adına günlük beslenme programındaki ekmek tüketimi azaltılmalı.

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