Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.