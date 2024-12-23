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Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri

11:0923/12/2024, Pazartesi
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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılar deniz ulaşımını da etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İşte iptal edilen o seferler...

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.


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