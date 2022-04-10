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Dikkat polen var

Polen kaynaklı bahar alerjilerinde ciddi artış yaşanıyor. Polenlerden kaçınma, ilaç ve özel aşı tedavileriyle bahar alerjilerinden korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Emine Dibek Mısırlıoğlu, “Dışarıda çamaşır kurutmayın. Eve girdiğinizde kıyafetinizi değiştirin. Duş alın” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Dikkat polen var
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Polen kaynaklı alerjilerde ciddi artış var. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nden Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, bu alerjilerin solunum yollarında şikayet oluşturabileceğini belirterek, polenlerden kaçınma, ilaç ve alerjene özgü aşı tedavileriyle bahar alerjilerinden korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Mısırlıoğlu, “Polenler sabah saatlerinde yoğun olur. Bu vakitlerde pencerelerin kapalı tutulması, dışarda bulunulmaması ve açık hava aktivitelerinden kaçınılmalı. Bu dönemde dışarıda çamaşır kurutulmaması, kıyafetlerin sık değiştirilmesi önemli “dedi .

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