Dostluk hayattaki en parlak deneyimdir

İtalyan psikiyatrist Eugenio Borgna’nın Ruhun Yalnızlığı, Melankoli, Bekleyiş ve Umut, Şu Bizim Kırılganlığımız’dan sonra Türkçeye kazandırılan son kitabı Dostluk Üzerine kitabı, Meryem Mine Çilingiroğlu çevirisiyle YKY’den çıktı. Kitap, kısa ön sözden sonra beş bölümden oluşuyor. Her bölüm, ünlü bir isimden bir epigrafla açılıyor. Metinler ara başlıklarla ve yer yer tematik şiirlerle ilerliyor. En sonunda da kaynakça veriliyor.

Novara, Maggiore Hastanesi’nde Psikiyatri Başhekimi, Milano Üniversitesi Sinir Hastalıkları ve Zihinsel Hastalıklar Kliniği’nde öğretim üyesi olarak hizmet veren Eugenio Borgna, eserin ön sözüne “Dostluk hayattaki en güzel ve en parlak deneyimlerden biridir.” tanımıyla başlar. Devamında da zamanla yaşa göre dostluğun kapsamı değişse bile, sözcük anlamıyla ilgili: “[Dostluk] dikkat ve hayretle bakılmaya, insani zenginliği ve zaman zaman psikiyatrik tedavi alanına kayan sonsuz anlam ufukları keşfedilmeye değer her dem yeni bir sözcüktür.” sonucuna varır. Bu bakış, Borgna’nın üniversite kliniğinde ve akıl hastanesindeki psikiyatrik tedavi çalışmaları etkili olur. Ayrıca bu çalışma sürecinde dostluğun ışığı ve karaltılarıyla nasıl karşılaştığı belirtir. Ayrıca onca ruhsal acıyı haysiyetle ve nezaketle, şefkatle ve beraberlik hasretiyle tecrübe ettiklerini hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü yazar. Ama en önemlisi de yazdığı bütün kitapların gerekçesi de burada yatıyor. Çünkü bu gerekçeyi “sürekli diyalog kurmakla, kabul etmekle, anlamakla ve yeniden değerlendirmekle meşgul olduğum delilikten filizlendi.” biçiminde açıklar.

Hayatımızı güzelleştiren, ona anlam katan, var olmasa hayatımızın anlamının eksik kalacağı dostluğun illaki büyük dostluk olması gerekmiyor. Çünkü Borgna, hayatımızın farklı evrelerindeki daha sade ve gündelik dostluklar da bizim için hayatı güzelleştirebilir, diyor. Bir de hayatın ve dostluğun coşkulu ve devingen varlığının izini taşıyan sözcükler vardır. Bunlar hayatın ve dostluğun her aşamasında her ikisinin de birer parçası olarak yaşarlar. Dostluğun sözcükleri yoksa kendini kötü hisseden ve yardımımızı isteyen bir kişiyle istenilen diyalog hiçbir zaman kurulamaz. Sözcükler suda yüzer ve batar, yeniden parlar ve kararır, dinlediğimiz sözleri söylediklerimizden daha kolaylıkla hatırlarız ve hastalandığımızda kelimeler, şen ve içten kelimeler kayan yıldızlara dönüşüverir. Çünkü bazen dostluğun sözcüklerinden bir tanesi bile hayatımızı aydınlatmaya yeter. Her şeyin bittiğini sanırken bir anda bir umut ışığı düşürür yolumuza.