Dünya bu olayı konuşuyor: 600 metreden yanardağın içine düşmüştü, cansız bedeni bulundu

Rehber ve 5 turist ile birlikte tırmanış yapan Marins'in yaklaşık 600 metre aşağıya düşmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.

Syafii, Marins'in tam olarak ne zaman hayatını kaybettiğinin bilinmediğini kaydetti.

Kurtarma çalışmalarının hava ve arazi koşulları nedeniyle geciktiğini belirten Syafii, Marins'in naaşının yakınlardaki bir kamp alanına taşındığını bildirdi.

Kurtarma çalışmalarının hava ve arazi koşulları nedeniyle geciktiğini belirten Syafii, Marins'in naaşının yakınlardaki bir kamp alanına taşındığını bildirdi.

Brezilya'nın Cakarta Büyükelçiliği ise Endonezya hükümetini, Marins'in ailesine 26 yaşındaki dağcının hayatta olduğu, yiyecek ve içecek ulaştırıldığı gibi yanlış bilgiler vermekle suçladı.