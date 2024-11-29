Dünyanın en büyük 'temalı eğlence' buluşmasına Outdoor Factory imzası: Sektörün liderleri Orlando’da buluştu

“Outdoor Factory olarak bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan ve sponsorluk desteğimizle sektöre değer katmaktan gurur duyuyoruz. Fuarın ilk gününde IAAPA yönetim ekibinden Jakob Wahl, Massimiliano Freddi, Josh Powers, Michael Shelton ve Wuthichai Luangamornlert gibi önemli isimleri standımızda ağırladık. Yenilikçi tasarım ve uygulamalarımızla sektörün dikkatini çektik. IAAPA EXPO 2024’te hem devam eden projelerimizi tanıtma hem de uluslararası iş birliklerimizi geliştirme fırsatı bulduk. Türkiye’ye önemli bağlantılarla dönüyoruz”