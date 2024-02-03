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Emine Erdoğan 'Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü'nün hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü'nün hayırlı olmasını dileyerek, "Bu önemli işbirliği doğrultusunda hazırlanan sektörel su verimliliği rehberleri ile yüzde 50'ye yakın su kazanımı sağlanması hedefleniyor" dedi.

17:42 - 3/02/2024 Cumartesi
IHA
Emine Erdoğan.
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan, X sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında sanayide kullanılan suya yönelik kayıpların azaltılması ve tasarrufun sağlanması amacıyla imzalanan "Sanayide Su Verimliliği" protokolüne ilişkin gönderisini alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.



Emine Erdoğan, paylaşımında “Su verimliliği seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında imzalanan Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli işbirliği doğrultusunda hazırlanan sektörel su verimliliği rehberleri ile yüzde 50'ye yakın su kazanımı sağlanması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın suyu verimli kullanan işletmelere yönelik başlattığı TSE 'Su Verimliliği Yönetim Sistemi' belgelendirme faaliyetini de bu anlamda faydalı buluyor, başarılı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.


#Emine Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Su Verimliliği İş Birliği Protokolü
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