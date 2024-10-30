Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı: Cumhuriyetimizi birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuştu. TUSAŞ terör saldırısına değinen Erdoğan, "Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefine ulaşana kadar her türlü vasıtayı devreye alacağız. Devletimiz katil sürülerinden, tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür" dedi. "Milli güvenliğe dair konularda adım atarken kimsenin icazetini aramıyoruz" diyen Erdoğan, "Onların ‘Demir Kubbe’si varsa bizim de ‘Çelik Kubbe’miz var. Çelik Kubbe'yi yapacağız" ifadelerini kullandı.