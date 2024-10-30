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Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı: Cumhuriyetimizi birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı: Cumhuriyetimizi birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum

00:2730/10/2024, Çarşamba
DHA
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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 101'inci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum."



#Emine Erdoğan
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı

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