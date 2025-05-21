Emine Erdoğan'dan 'Türk Mutfağı Haftası' mesajı: Asırlık reçetelerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturacak olmak ülkemiz adına tarifsiz bir mutluluk

Emine Erdoğan, '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, "Kokusu da tadı da çocukluğumuzu hatırlatan Türk Mutfağı; binlerce yıllık geçmişiyle, toprağın bereketini, kültürümüzün zenginliğini ve insanımızın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras. 'Türk Mutfağı Klasikleri' temasıyla 4'üncü kez kutladığımız '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nı gönülden tebrik ediyorum. Bizi geçmişe bağlayan, geleceğe taşıyan birer kültür köprüsü olan asırlık reçetelerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturacak olmak ülkemiz adına tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.