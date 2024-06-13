En genç ve en yaşlı hacılar

Bu yıl Türk hacı adayları arasında en yaşlısı 4 Mayıs 1926 doğumlu 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ oldu. En küçük hacı adayı ise 7 Mart 2024 doğumlu Baybars Demir.

ÇOK BÜYÜK BİR LÜTUF

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kutsal topraklarda, Ayşe teyze ve Baybars bebekle buluştu. Hac döneminde yaşanan güzel anılardan birinin de en yaşlı hacı adayıyla en küçük hacı adayını buluşturmak olduğunu belirten Erbaş, “Allah Ayşe Kızıldağ teyzemizin haccını mebrur etsin. Mübarek mekanların havasını teneffüs etmiş olması Baybars için çok büyük bir lütuf. Baybars bebek hayırlı bir hayat geçirsin” dedi.

ASIRLIK TEYZE 14 YIL BEKLEDİ

11 çocuğu olan Ayşe Kızıldağ, oğlu ve geliniyle birlikte 14 yıl bekledikten sonra kutsal topraklara kavuştuklarını belirtti. Baybars bebeğin babası Ahmet Demir ise, “Yaşanan buluşmadan çok memnun kaldık. 12 ve 8 yaşlarında iki çocuğumuz daha var. İlk çocuğumuz doğduğu zaman yazılmıştık. 12 senenin ardından Baybars’ın doğumunun ardından hac bize nasip oldu” dedi.

Rehberlik etmek güzel şahitliktir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de düzenlenen “Arafat Bilgilendirme Toplantısı"nda kafile başkanlarıyla bir araya geldi. Kâbe'ye, Ravza'ya yüz sürmek için yıllarca özlem duyan binlerce insanın olduğunu belirten Erbaş, “Hacca gelenlere rehberlik etmek, onların vuslatına, onların heyecanına şahitlik yapmak ne güzel bir şahitliktir. Peygamber Efendimiz buralarda nasıl şahitlik yaptıysa, hac vesilesiyle biz de O'nun gibi şahitlik yapıyoruz” dedi.

Sosyal medya malzemesi yapmayın

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kâbe'de tavaf sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan hacı adaylarını uyardı. Mekke'de hacı adayları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor. Bazı hacı adaylarının yakınlarını görüntülü arayarak veya sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak tavaf yapmaları dikkati çekiyor. Başkanlık, Kabe tavafları sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan, fotoğraf çektiren hacı adaylarını uyararak, “Ravza'yı ve Kabe'yi, fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir” açıklaması yaptı.







