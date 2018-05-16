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HayatEngin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğruldan ayrılıyor
AKTÜEL

​Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Diğer
Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'un baş rolünden bu sezon ayrılabilir.
Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'un baş rolünden bu sezon ayrılabilir.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edip gelecek sezon yerini Diriliş Osman Gazi dizisine bırakacağı iddia ediliyor. Vatan'ın haberine göre, Ertuğrul Bey'in 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olacak.

Engin Altan Düzyatan veda ediyor

Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak.

Oyuncular ile anlaşma yapıldı

2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canlandırması için Engin Altan Düzyatan'ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

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