​Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

16 Mayıs 2018, 16:53 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 16:57 Diğer