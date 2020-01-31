Hayat Ensar Vakfından açıklama FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmakta
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Ensar Vakfı'ndan açıklama: FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmakta

Ensar Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’den Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi Turken Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir" denilerek arsa ve inşaat maliyetlerinin vakfın öz kaynakları ve bağışlarla karşılandığı belirtildi. Vakıf, Kızılay üzerinden yapılan bağışın hukuki olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turken Vakfı Newyork Manhattan Yurt İnşaatı
Turken Vakfı Newyork Manhattan Yurt İnşaatı

Ensar Vakfı yaptığı açıklamada;

Ensar Vakfı, Türgev ile birlikte 2014 yılında Amerika’da “Turken Foundation” adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir.

  • Milletimizin ve devletimizin FETÖ ile mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluğu olarak gören Vakfımız; hem yurtiçinde hem de yurtdışında FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmaktadır.

Bu amaçla Türkiye’den Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi Turken Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir.

New York Manhattan’da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada Turken Vakfı Yurdu inşaatı başlatılmıştır. 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşaa edilmiştir.

Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Hem Amerika’da hem Türkiye’de birçok hayırseverimiz imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi desteklerini sunmuştur.

Birkaç gündür medya ve sosyal medya mecralarında hayırsever bir şirketin Turken Vakfı Yurdu için yaptığı bir bağış üzerinden hem Vakfımız, hem şirket hem de milletimizin kurumu olan Kızılay çeşitli ithamlara ve iftiralara maruz bırakılmaktadır.

Bağışçı şirket, yurt inşaatı için Ensar Vakfı’na yapacağı bağışını Kızılay’a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay da bağışın şartı gereği söz konusu meblağı Vakfımıza göndermiştir. Şartlı bağış işlemleri vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir.

  • İki yıl önce gerçekleşmiş bu şartlı bağış işlemi Kızılay’ın Elazığ depreminin yaralarını sardığı bir dönemde maksatlı bir şekilde çarpıtılarak

Kızılay’ın kendi bütçesinden veya deprem için gönderilen bağışlardan Vakfımıza para gönderildiği yönünde iftira ve karalama kampanyasına dönüştürülmüştür.

İftiracıların ve kötü niyetli kişilerin amacının deprem dolayısıyla milletimizin hassasiyetini istismar ederek Kızılay’ı yıpratmaya çalışmak ve Ensar Vakfı gibi devletinin ve milletinin yanında olan kurumları hedef göstermek olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Vakfımız hakkında haber yapılmadan önce Vakfımızdan bilgi veya görüş alma yoluna gidilmemesini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Bu vesileyle Vakfımızı daha doğru tanımak isteyenleri bizimle iletişim kurmaya çağırıyoruz.

Ensar Vakfı, faaliyetleri ve malî yapısı yönüyle resmî kurumlarca denetlenen ve kamu yararına çalışan bir vakıftır.

Faaliyetlerimizdeki şeffaflık, hukukilik, gönüllülük ve hiçbir gizli ajandamızın olmaması gibi temel ilkelerimiz bazı çevreleri rahatsız etmektedir.

Bu yüzden Ensar Vakfı bu çevrelerin iftiralarına maruz kalmaktadır. İftira ve karalamalar bizi yolumuzdan asla saptırmayacaktır.

Bilakis daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

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