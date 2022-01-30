Fatma Girik hayatına 180 film sığdırdı: İyi yaşarsanız iyilik de sizi bulur

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik ardından 180 film bırakarak bu dünyaya veda etti. “Ezo Gelin”, “Boş Beşik”, “Kanlı Nigar” ve “Yılanların Öcü” adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve dizide rol alan usta sanatçı Fatma Girik, ardında unutulmaz eserler bıraktı. 14 yaşında sinemaya adım atan Fatma Girik’in filmlerinin bugün hayatta olan her neslin gönlünde yeri ayrıdır. Vefatından önce İzdiham Dergisine verdiği röportajda bugün hala filmlerini ilgiyle izleyen gençlere ise tavsiyesi şu olmuş:

“Güzel gençler, her biriniz o kadar değerlisiniz ki ve o kadar eminim ki yıllar sonra ‘Ah keşke gençliğimin kıymetini bilseydim, değerimi görseydim!’ diye düşüncelere dalacağınızdan. Çünkü bizler bunları yaşadık, aslında herkes yaşadı, herkes daldı bu düşüncelere. Zira hayat bu, bir karış. Yaşadın yaşadın, yaşayamadın gelip geçiyor, gidiyor elden. Doğru yaşayın, pişman olmayın. Mümkünken sevin, sarılın, bırakmayın. Yoksa tasası büyük oluyor. Bu sebeple pişman olacağınız kararlar vermeyin, kimseyi yarı yolda bırakmayın. Gururunuza yenik düşmeyin ama gurursuz duruş da sergilemeyin. Haddim değildir sizlere akıl vermek lakin tecrübeyi paylaşmak boynumun borcudur. N’olur siz de paylaşın. Ve görün sizi gerçekten sevenleri, unutmayın birlikte geçirdiğiniz kıymetli zamanları. Bir anlık öfkeyle yılları silip atmayın, geri gelmiyor çünkü. Yakınken, çok geçmeden sarın sarmalayın o çok kızdığınız arkadaşınızı, gidin öpün kırdığını düşündüğünüz ama gururunuza yediremediğiniz sevgilinizi, her gün öpülsün, ayakları yıkansın o güzelim anne-babaların. Bu dünyanın bir diğer tarafı da var. Görmezden gelmeyin. Bu nedenle lütfen pişman olmayın. Yalnızca iyi yaşayın. İyi yaşarsanız iyilik de sizi bulacaktır. Gözlerinizden öperim.”

ÖZLEMEK DÜNYANIN EN AĞIR YÜKÜ

12 Aralık 1942’de İstanbul Sultanahmet’te dünyaya gelen Girik, Cağaloğlu Kız Lisesine devam ederken 14 yaşında figüran olarak sinemaya adım attı. Henüz 15 yaşında, 1957’de Seyfi Havaeri’nin senaryosunu yazıp yönettiği “Leke” filminde ilk başrolünü oynadı. Girik, Memduh Ün’ün yönetmenliğini üstlendiği 1960 yapımı “Ölüm Peşimizde” filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Figüran olarak oynadığı filmlerden birinin setinde tanışan çift, Ün’ün 2017’de 95 yaşındayken vefatına kadar birbirinden hiç ayrılmadı. Sanatçı, eşinin vefatının ardından verdiği bir röportajda, duyduğu özlemi şu sözlerle aktarmıştı: “Evimin damı, çatısı çöktü. Hala inanamıyorum öldüğüne. Bazen Bodrum merkeze iniyorum. Bakıyorum saat geç oldu. Aklıma Memduh geliyor. Eve geç kalmayayım, bekler, ilaçları geç kalır diye... Sonra birden nereye yetişeceğim, o artık yok ki diyorum. Özlemek dünyanın en ağır yüküymüş. Her şeyini özlüyorum. Diş fırçasının üzerine macun sıkmasını bile. Memduh bana, ‹Ya Fatocuğum sen güzel macun sıkıyorsun, sen sıksana.’ derdi. Her şeyimizi birlikte yapardık. Bir yere gideceğimiz zaman, ‘Memduh çok yorgunum gitmeyelim.’ dediğimde, ‘Giyin, giyin, İnsanlar güzel kadın görsün.’ derdi.”

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EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Kariyeri boyunca 180’in üzerinde filmin yanı sıra birçok dizide de oynayan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 1965 ve 1967’de “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”, 1998’de “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 1. ve 3. Adana Altın Koza Film Festivali’nde de yine “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Sanatçı, 18. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ise “Aziz Nesin Emek Ödülü”ne layık görüldü.

PLAK YAPTI TELEVİZYON PROGRAMI SUNDU

Fatma Girik, Yeşilçam’ın birçok ünlü oyuncusu gibi, plak yaptı. Sanatçı, 1965’te Öztürk Serengil’le “Aguş / Aşka Şepke”, 1975’te ise “Aşk Düğümü/Su Sızmazdı Aramızdan” adlı 45’liklere imza attı. Girik, 1980’de “Bağrıyanık”, 1981’de “Kanlı Nigar”, 1982’de “Gülsüm Ana”, 1984’te “Postacı”, “1985’te “Yılanların Öcü” filmlerinde başrolü üstlendi. Siyasete de adım atan Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti’de (SHP) 1989-1994 yıllarında Şişli Belediye Başkanı olarak görev üstlendi, bir dönem de televizyonda Söz Fato’da adlı programın sunuculuğunu yaptı. Sinemada 1990’lı yıllardan itibaren daha az görünmeye başlayan usta isim, en son 2012 yapımı “Babalar ve Evlatlar” adlı filmde rol aldı.