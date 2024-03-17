Glokom gözle görülmez: Uzman isim uyardı

Dünya çapında yaklaşık 80 milyon kişinin glokom hastası olduğu tahmin edilirken, bu hastaların yüzde 50’si glokom olduğundan habersiz. Tedavi edilmediğinde körlüğe kadar ilerleyebilen glokom teşhisinin tek yolu ise rutin göz muayeneleri. Göz tansiyonu olarak tanımlanan glokom hastalığının, göz içi basıncının görme sinirine hasar verecek kadar artmasıyla oluştuğunu belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Murat Şahin, “Normal bir gözde sürekli olarak göz sıvısı üretiliyor. Ayrıca bu sıvı dengeli bir şekilde emilerek boşaltılıyor. Bunun sonucunda ise göz içi basıncı normal düzeyde kalıyor. 20-21 mm Hg’nin altında yer alan göz tansiyonu normal kabul edilirken, bu seviyenin altında bir sonuç ortaya çıkıyorsa glokom görülme ihtimali artıyor” dedi.





GÖRME KAYBI YAŞANIYOR

Göz sıvısı üretildiğinde boşaltılması engellenirse göz içi basıncın artmaya başladığını ifade eden Şahin, “Göz sıvısının kan damarlarına ulaşmasını sağlayan kanalcıklarda normalde olmaması gereken bir tıkanıklık oluşuyor. Birikmeye başlayan sıvı ise gitgide basıncı artırıp, göz sinirine zarar veriyor. Tedavi edilmezse görme kaybı yaşanıyor” diye konuştu.





YILDA 1 KEZ HEKİME GİDİN

Göz sıvısı dışarı atılmadığında glokom oluştuğunu anlatan Şahin, “Her yaştan insanda görülebilmekle birlikte 40 yaş üzerindeki kişilerde daha sık görülüyor. Ailesinde göz tansiyonu olanların daha dikkatli olmalı. Mutlaka yılda bir kez göz kontrolü yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.





BAŞ AĞRISINI ES GEÇMEYİN

Bu hastalığa sahip kişilerde genelde herhangi bir belirti oluşmadığını dile getiren Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak erken dönemde bazı hastalarda sabahları baş ağrısı oluyor. Glokomda hastalar tarafından ara ara bulanık görme yaşandığı, geceleri ışık etrafında hakkalar görüldüğü, televizyon izlerken ağrı oluştuğu da söyleniyor. Net bir belirtisi olmayan hastalık ileri bir seviyeye ulaştığında ya da belirgin bir görme kaybı yaşandığında anlaşılıyor. Ailede glokom hastalığı olan birinin bulunması, migren, şeker hastalığı gibi durumlar da riski artırıyor. İleri yaşlarda aniden ortaya çıkabilen dar açılı glokom, şiddetli göz ağrılarına yol açıyor.”





RUTİN MUAYENEYİ AKSATMAYIN

Glokoma bağlı görme kaybını önlemek için yapılacak en önemli şeyin rutin göz muayenelerinden geçmek olduğunun altını çizen Doç. Dr. Sait Alim ise, “Glokom teşhisi konulduktan hemen sonra hastalara tedavi planlıyor. Bu planlama hastadaki glokom çeşidine, göz içi basıncı yüksekliğine ve gözün etkilenme durumuna göre değişiyor. Her hastada hedef göz içi basıncı belirlenerek, ilaç tedavisi başlanıyor. Bu ilaç tedavisi hastanın hedef göz içi basıncına göre tek ilaç, iki ilaç veya üç ilaç şeklinde oluyor. İlaç tedavisi yetersiz kalan hastalara lazer tedavisi yapılıyor” diye konuştu. Lazer de yeterli olmazsa hastalara glokom ameliyatı yapıldığını söyleyen Alim, “Ömür boyu süren bu hastalıkta doktorlarla iletişim kurmaktan kaçınmayın” diye açıkladı.



