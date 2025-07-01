Hadis alimleri İstanbul'da buluştu: 'Resulullah'ın sofrasında bir araya geldik'

Program boyunca Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda din adamı ve akademisyen, sünnetin korunması, hadis ilminin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması üzerine görüşlerini paylaştı.

Sahih-i Buhari'nin Kur'ân-ı Kerim'den sonra İslâm'ın en önemli ikinci kaynağı olan hadislerden derlenen en muteber eser olduğuna dikkati çekilen konuşmalarda hadisleri okumakla birlikte uygulamanın da önemine vurgu yapıldı.

Suriyeli alim Muhammed Mucir el-Hatib, programa katılarak konuşma yaptı.

Hadis alimleri İstanbul'da buluştu

Etkinliğe, Suriye Müftüsü Şeyh Usame er-Rifai'nin yanı sıra; Suudi Arabistan'dan Muhammed Tahir Nur Veli, Suriye'den Yahya el-Gavsani, El Fetih İslam Enstitüsü (Mahedü'l-Fethi'l-İslami) Müdürü Eymen Şabani ve Muhammed Halid el-Harsa, Somali'den Mahmud Abdülbari ve Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Müdürü Muhammed Emin Kılıç gibi önemli alimler katıldı.





Program, Sahih-i Buhari'nin son sayfasının Suriyeli alim Muhammed Mucir el-Hatib tarafından okunmasıyla sona erdi. Ardından 1500 katılımcıya belge takdim edildi.

Katılımcılara icazet veren komitede Hindistan'dan Latifurrahman el-Behraici, Pakistan'dan Muhammed İdris es-Sindi, Suriye'den Muhammed Naim Araksusi, Türkiye'den Dursun Ali Yılmaz, Cezayir'den Muhammed el-Emin Buselce ve Irak'tan Casim Muhammed Aziz Kerküki gibi muhaddisler yer aldı.





Yavuz Sultan Selim Cami İmamı Abdullah Kılıç, programın açılışında yaptığı konuşmada, programa katılan tüm hocalara teşekkür ederek, "Geçen yıl Sahih-i Müslim kitabının ve bu yıl Sahih-i Buhari kitabının hatmedildiği meclisler gelecek yıllarda diğer hadis kitaplarının hatmiyle devam edecek" dedi.





Gazze'de yaşananlara da dikkati çeken Kılıç, bölgedeki mazlumlar için dua etti.

Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

"Resulullah'ın sofrasında bir araya geldik"

Etkinlikte söz alan, merhum Mahmud Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, farklı ülkelerden gelen alimlere teşekkür ederek, bu meclisin Peygamber Efendimizin övdüğü "ilim yolunun" bir yansıması olduğunu ifade etti.





Ustaosmanoğlu ayrıca, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan Müslümanlar için dua ederek, Kudüs ve Filistin'deki işgalin son bulması için vakfın çalışmalarını sürdürdüğünü ve yakın zamanda yeni bir "zafer beklentisi içinde" olduklarını dile getirdi.

Hadis alimi Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay.

Hadis alimi Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay ise “Resulullah'ın sofrasında bir araya geldik, bundan dolayı Rabbimize hamdediyoruz” dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği de meclisin düzenlenmesinden ötürü İsmailağa Vakfı'na teşekkür ederek, "Mazlum kardeşlerimiz için Gazze'de zafer diliyoruz; Allah'ım, onları yardımınla destekle ve zafere ulaştır" diye dua etti.

Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu.

Sahih-i Buhari baştan sona okundu

Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ise bu tür meclislerin özellikle bu dönimdi çok daha fazla önem taşıdığına işaret ederek, Fatih'in tarihi ve dini merkeziyetine vurgu yaptı. Şenoğlu, “Mekke Ümmül-Kura ise Fatih de İstanbul'un Ümmül-Kura'sıdır” benzetmesi yaptı.

İsmailağa Cemaati lideri Ahmed Fikri Doğan.

İsmailağa Cemaati lideri Ahmed Fikri Doğan, programda Sahih-i Buhari'nin baştan sona okunarak hatmedildiğini hatırlatarak, Mahmud Efendi'nin hadis aktarımına verdiği önemin altını çizdi.





Doğan, bu meclislerin her yıl düzenlenerek ilim ehlinin buluşma noktaları haline gelmesini temenni etti.





Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu'l-Hayr Şukri de gençlerin hadisi sadece okumakla yetinmemesi, ezberlemesi ve derinlemesine kavraması gerektiğini ifade ederek, bu yöndeki duasıyla konuşmasını tamamladı.





Programda İslam aleminden seçkin muhaddislerin katılımıyla Sahih-i Buhari baştan sona okundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadağ, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu'l-Hayr Şukri, İsmailağa Cemaati lideri Ahmed Fikri Doğan ve Mısırlı Alim Hasan Şafii de programa katıldı.

Sahih-i Buhari

Hadis ilminin en önemli alimlerinden biri olarak görülen, miladi 870 yılında vefat eden Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin en meşhur eseri Sahih-i Buhari, Kur'ân-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap olarak kabul ediliyor.

Buhari, Hazret-i Muhammed'in sözlerini, fiillerini ve tasviplerini ifade eden terim olan hadisleri sadece sağlam senetler üzerinden derleyerek İslam dünyasında büyük bir kaynak oluşturdu.



