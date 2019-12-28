Hande Yener ve Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: Gündem çocuk istismarı ve kadına karşı şiddet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Görüşmeye ilişkin görüntünün paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından TOGG ile ilgili bir reklam kampanyası için görüşüldüğü iddia edilmişti.

Masada çocuk istismarı ve kadına karşı şiddet var

Bu gönderiyi Instagram'da gör Herkes “Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?” diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize... @rterdogan @fahrettinaltun_ @demetakalin @handeyener @okankurtresmi REKLAM Polat YAGCI (@polatyagci)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Ara, 2019, 11:34öö PST )

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görüşmenin asıl nedenini duyuran ünlü yapımcı Polat Yağcı, "Sosyal medyada herkes “Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?” diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize..." ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör #repost @polatyagci ・・・ Herkes “Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?” diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize... @rterdogan @fahrettinaltun_ @demetakalin @handeyener @okankurtresmi REKLAM DEMET AKALIN (@demetakalin)'in paylaştığı bir gönderi ( 28 Ara, 2019, 11:41öö PST )

Söz konusu paylaşımı Demet Akalın'da kendi Instagram hesabı üzerinden paylaşarak görüşmeye ilişkin takipçilerini bilgilendirdi.