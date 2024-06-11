Hira’ya hacı akını

Kâbe ziyareti ve ibadetlerine devam eden hacı adayları, bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed'e (sav) ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası geliyor.

SAATLERCE SIRA

Hacı adayları 643 metre yükseklikteki sarp dağı yaklaşık bir saat tırmandıktan sonra zirveye ulaşıyor. Yolun bir bölümü kumlu patika yol ve merdivenlerden oluşuyor. Zirveye yaklaştıkça taş merdivenlerden hacı adayları yürüyüşünü gerçekleştiriyor.Birçok hacı adayı duygularına hakim olamazken, özellikle Türk hacıların yoğun ilgi gösterdiği Hira Mağarası’nda duygusal anlar yaşanıyor. Sadece bir kişinin girebileceği kadar dar olan mağarada kimisi secde kimisi iki rekât namaz kılabilmek için saatlerce sıra bekliyor. Mağaraya giremeyen hacı adayları ise mağaranın önünde ve üzerinde namazlarını eda ediyor. Mekke ve Harem-i Şerif manzarası, manevi atmosferi daha da artırıyor. Kayaların üzerinde Kâbe’yi karşılarına alan hacı adayları büyük bir huşu ile namazlarını kılıyor.

DOYUMSUZ MANZARA

Mağaranın içine girebilmek için uzun süre sıranın kendilerine gelmesi için dışarıda sabırla bekleyen hacı adayları Nur Dağı’nın en yüksek kesiminden Kabe-i Muazzama’yı izliyor. Hava sıcaklığından dolayı çıkılması tavsiye edilmeyen Hira Dağı’na yaşlıların, kalp ve tansiyon hastalarının çıkması hayli zor olmasından dolayı ancak gücü yetenler ziyaret edebiliyor.Hacı adayları 643 metrelik Nur Dağı’na tırmanmak için daha serin olan gece saatlerini tercih ediyor. Yolda hacı adaylarına soğuk su, çay ve meşrubat satan küçük mekanlar dağa tırmanırken yorulanlara dinlenecek soluklanma alanı oluyor. Hacı adayları Nur Dağı ve Hira Mağarası’nda manevi havayı teneffüs etmenin huzuruyla zikirlerle aşağı iniyor.

DUALAR GAZZE İÇİN

Yeni Şafak’a konuşan hacı adayları, “Buranın yeryüzüne İslam’ın yayılmaya başladığı ilk yer” olduğunu belirterek, Gazze’deki Müslüman kardeşleri için dua ettiklerini söylediler. Yolun çok meşakkatli bir yol olduğunu vurgulayan hacı adayları, “Peygamber Efendimiz (sav) ne zorluklar yaşamış. Onu burada hissediyoruz. Rabbimiz bize buraları görmeyi nasip etti. Bizler bunu idrak edebiliyorsak, ne mutlu bizlere. Burayı yaşamak lazım” diyerek duygularını paylaştı.

Filistin'i unutmamalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de bulunan Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi.İbadetlerin Allah'ın rızasına ulaşma yolu olduğunu vurgulayan Erbaş, haccın müminler için bir arınma ve bağışlanma vesilesi olduğunu söyledi. Erbaş, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin “Buradan aldığımız şuurla Gazze'yi, Filistin'i unutmamalıyız. Orada zalim işgalcilerin Filistinlilere, Gazzelilere yapmış olduğu bu soykırıma, bu katliama daha fazla ses vermeliyiz. Elimizden ne geliyorsa elimizle yapmaya, dilimizden geleni dilimizle yapmaya daha çok gayret etmeliyiz. Bu zulüm, bu soykırım, bu katliam duruncaya kadar dünyanın dikkatini oraya çekmeliyiz. Bütün Müslümanlar olarak güçlerimizi birleştirerek bu soykırımı durdurabilmek için ne yapmamız gerekiyorsa susmadan, usanmadan, üşenmeden yapmaya bundan sonra daha fazla gayret etmeliyiz” dedi.







