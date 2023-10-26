İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı İstanbul'da Büyük Filistin mitingi: Çok sayıda özel konuk ağırlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Filistin davasına sahip çıkacaklarını belirten Erdoğan 28 Ekim günü İstanbul'da düzenlenecek Büyük Filistin Mitingi için de çağrıda bulundu. Tüm vatandaşları mitinge davet eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak yapacağımız bu mitinge mümkün olan en yüksek katılımı sağlamak istiyoruz. Sadece bayrağımız ve Filistin bayrağının dalgalandığı bir miting gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.