İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı İstanbul'da Büyük Filistin mitingi: Çok sayıda özel konuk ağırlanacak

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Büyük Filistin mitingi düzenlenecek.
'İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak' amacıyla 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.
Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak.
ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞLARI DA MİTİNGİ TAKİP EDECEK
Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.
SİYASİ PARTİLERDEN KATILIM BÜYÜK
Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.