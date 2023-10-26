|
Hayat

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı İstanbul'da Büyük Filistin mitingi: Çok sayıda özel konuk ağırlanacak

AK Parti tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. Milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konukların da ağırlanacağı mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri katılacak. Büyük Filistin Mitingi’nde, Filistin davasını ezgi ve marşlarıyla yüklenen Yusuf İslam, Ömer Karaoğlu ve Maher Zain de sahne alacak.

Büşra Soyal
22:11 - 26/10/2023 الخميس
Güncelleme: 23:47 - 26/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Büyük Filistin mitingi düzenlenecek.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Büyük Filistin mitingi düzenlenecek.

'İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak' amacıyla 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitingde milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konuklar da ağırlanacak. Pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri katılacak.
Büyük Filistin Mitingi’nde, Filistin davasını ezgi ve marşlarıyla yüklenen Yusuf İslam, Ömer Karaoğlu ve Maher Zain de sahne alacak.

Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak.

ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞLARI DA MİTİNGİ TAKİP EDECEK

Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.

SİYASİ PARTİLERDEN KATILIM BÜYÜK

Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.



#Büyük Filistin Mitingi
#AK Parti
#Gazze
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!