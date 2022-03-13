Kadınlar için sinsi tehlike

Rahim, yumurtalık ve tüpten oluşan kadın genital sisteminde kitleler yaşamı olumsuz etkiliyor. Son dönemde yapılan bir dizi başarılı operasyonla kadınların bu kitlelerden kurtulduğunu söyleyen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Yılmaz, “Kitle şikayete neden olmuyorsa insanların bunu fark etmesi çok zor. Bu kitleler 5-10 santim boyutunda olabildiği gibi rahimden karaciğere kadar ulaşabiliyor” dedi.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ZOR

Bazı yumurtalık kitlelerinin semptomatik olduğunu anlatan Prof. Yılmaz, “Özellikle yumurtalıktan kaynaklanan kistik yapıların duvarının delinmesi (rüptür) ya da kendi etrafında dönmesi (torsiyon) durumlarında acil müdahale gerekebiliyor. Bunun dışında çok büyük boyutlara ulaşmayan, dışarıdan bakınca fark edilecek boyutta olmayan kitleler erken teşhis edilemiyor” diye anlattı.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz

KARIN BOŞLUĞU DOLUYOR

Yapılan hasta incelemelerine işaret eden Prof. Yılmaz, bazı yumurtalık ve tüplerde oluşan kitlelerin çok büyük boyutlara ulaştığını söyledi. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tamamen yumurtalık kistlerinin patolojik durumuyla ilgili bir durum. Örneğin müsinöz kistadenom (kistin içerisindeki sıvının mukus özelliğinde olmasından bu şekilde isimlendirilmiştir) denilen bir alt tipin tüm karın boşluğunu dolduran 50-60 santime kadar ulaşan boyutlarda olduğu biliniyor. Bu kist ya da kitlelerin istenmeyen etkileri hayati riske yol açabiliyor” şeklinde konuştu. Kitleleri ortadan kaldıracak veya boyutlarını azaltacak ilaç tedavisinin bulunmadığını söyleyen Prof Yılmaz, hastanın durumuna göre açık ve kapalı ameliyat ile tedavi ettiklerini kaydetti.

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