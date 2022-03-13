Kadınlar için sinsi tehlike

Rahim, yumurtalık ve tüpten oluşan kadın genital sisteminde kitleler yaşamı olumsuz etkiliyor. Son dönemde yapılan bir dizi başarılı operasyonla kadınların bu kitlelerden kurtulduğunu söyleyen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Yılmaz, “Kitle şikayete neden olmuyorsa insanların bunu fark etmesi çok zor. Bu kitleler 5-10 santim boyutunda olabildiği gibi rahimden karaciğere kadar ulaşabiliyor” dedi.
ERKEN TEŞHİS ÇOK ZOR
- Bazı yumurtalık kitlelerinin semptomatik olduğunu anlatan Prof. Yılmaz, “Özellikle yumurtalıktan kaynaklanan kistik yapıların duvarının delinmesi (rüptür) ya da kendi etrafında dönmesi (torsiyon) durumlarında acil müdahale gerekebiliyor. Bunun dışında çok büyük boyutlara ulaşmayan, dışarıdan bakınca fark edilecek boyutta olmayan kitleler erken teşhis edilemiyor” diye anlattı.
KARIN BOŞLUĞU DOLUYOR
Yapılan hasta incelemelerine işaret eden Prof. Yılmaz, bazı yumurtalık ve tüplerde oluşan kitlelerin çok büyük boyutlara ulaştığını söyledi. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tamamen yumurtalık kistlerinin patolojik durumuyla ilgili bir durum. Örneğin müsinöz kistadenom (kistin içerisindeki sıvının mukus özelliğinde olmasından bu şekilde isimlendirilmiştir) denilen bir alt tipin tüm karın boşluğunu dolduran 50-60 santime kadar ulaşan boyutlarda olduğu biliniyor. Bu kist ya da kitlelerin istenmeyen etkileri hayati riske yol açabiliyor” şeklinde konuştu. Kitleleri ortadan kaldıracak veya boyutlarını azaltacak ilaç tedavisinin bulunmadığını söyleyen Prof Yılmaz, hastanın durumuna göre açık ve kapalı ameliyat ile tedavi ettiklerini kaydetti.
VÜCUDA BASKI YAPABİLİYOR
- Kadınların yıllık olarak jinekolojik muayene yaptırmasının önemine vurgu yapan Prof Yılmaz, “Bu muayenelerde erken başlangıçlı, küçük boyutlu kistlerin tanısı konulabiliyor. Her zaman erken tanı ya da tanı için kitlelerin bu denli büyük boyutlara gelmesine gerek yok. Kitleler akciğere baskı yaptığında solunum sıkıntısına yol açabildiği gibi işeme ve dışkılama alışkanlıklarında değişikliklere yola açabiliyor. Hastaları bu konuda da uyarmak gerekiyor” dedi. Ergenlik öncesi dönemde yumurtalık kitlelerin önemli bir bölümü kendiliğinden kaybolurken, bir bölümü de metastaz yani başka organlara sıçrama yapabiliyor. Üreme döneminde kadınlarda ise yumurtalık ve tüplerden kaynaklanan pelvik kitleler daha fazla çeşitlilik gösteriyor. Bu grupta ektopik gebelik (dış gebelik), foksiyonel over kistleri, endometrioma (çikolata kistleri), tubo overyan apseler, seröz kistadenomlar (iyi huylu over kistleri) ve over kanserleri sayılabiliyor” diye konuştu. Menopoz sonrası dönemde yumurtalık kökenli kitlelerin hekimler için büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Yılmaz, bu yaş grubunda yumurtalık kanserlerinin görülme sıklığının arttığını kaydetti.