Kahire’de bayram dayanışması

Programda ihtiyaç sahiplerine 10’ar kilogramlık kurban etleri ile nakdi yardım yapıldı. Programda konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, “7 Ekim’den itibaren Gazze’de meydana gelen savaşın yarattığı mağduriyet ve mazlumiyetler karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere Türk resmi yardım kuruluşlarının ve sivil toplumu seferber oldu. Mısır’a gelerek buradaki mağdur kardeşlerine yardım etmek için büyük çaba harcıyor” dedi.