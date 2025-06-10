Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kahire’de bayram dayanışması

Kahire’de bayram dayanışması

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Türkiye’nin Kahire Büyükelçilik konutunda Türk STK’lar tarafından 400 Gazzeli ile 150 Mısırlı ihtiyaç sahibi için program düzenlendi.

Programda ihtiyaç sahiplerine 10’ar kilogramlık kurban etleri ile nakdi yardım yapıldı. Programda konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, “7 Ekim’den itibaren Gazze’de meydana gelen savaşın yarattığı mağduriyet ve mazlumiyetler karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere Türk resmi yardım kuruluşlarının ve sivil toplumu seferber oldu. Mısır’a gelerek buradaki mağdur kardeşlerine yardım etmek için büyük çaba harcıyor” dedi.



#Kurban Bayramı
#Kahire
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Emniyet Taban Maaşı ve Rütbelere Göre Polis Maaşları