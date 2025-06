Kurban Bayramı sofraları

Bugün bazı çevrelerde “kurban eti ilk gün yenmez” gibi iddialar duyulsa da, bizim mutfak kültürümüzde kurban eti ilk gün kavrulup yenir. Bu, sadece bir alışkanlık değil, geleneksel bir bayram ritüelidir. Et, usulüne uygun kesilir, hemen kavrulur ve sofranın başköşesine yerleşir. Bunun adı, berekettir, şükürdür, bayramdır.

Her bayram sabahı evde ilk kavurma yapılırdı. Yeni kesilmiş et küçük kuşbaşı doğranır, kendi yağıyla kısık ateşte mühürlenirdi. İçine ne baharat konurdu ne de soğan; sadece bir tutam tuz ve belki biraz tereyağı… Bu sadelik, kurbanın safiyetini sofraya yansıtmanın bir yoluydu. Yanında tereyağlı sade pilav, bazen hoşaf, bazen taze tandır ekmeği… Ama mutlaka sıcak bir dua ve paylaşma duygusu. İlk lokma evin büyüğüne sunulur, sonra herkes nasiplenirdi. Bu kavurma sadece mideyi değil, sofradaki gönülleri de doyururdu.

Kurbanın her parçası kıymetlidir. Bizde israf değil, itina vardır. İkinci gün kemikli etlerle tirit yapılır. Et uzun uzun haşlanır, üzerine et suyuyla ıslatılmış bayat ekmek dilimleri yerleştirilir.