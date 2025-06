Annem Alev Alatlı Bayramda herkesi mutlu edecek sofralar hazırlardı

Annesinin yazıya yaklaşımındaki temel unsurların disiplin ve kararlılık olduğunu belirten Aktan, “Annem için yazmak araçtı, amaç değil” ifadelerini kullanıyor. Aktan, “Söz söylemenin, dünyaya müdahil olmanın, doğru bildiğini aktarmanın en sahici yoluydu. ‘Davan yoksa yazacak bir şeyin de yoktur’ derdi. Söylemesi gerektiğini düşündüğü bir şey varsa da saatlerce masasının başında oturur, günlerce çalışır, içine sininceye kadar seçtiği her bir kelimenin, kurduğu her bir cümlenin tekrar tekrar üzerinden geçerdi. Derinlemesine araştırmaya, cesaretle ifade etmeye önem verirdi. Yazarken ilham beklemezdi. Mekân değiştirmek, müzik dinlemek ya da özel bir zamana sığınmak gibi alışkanlıkları yoktu. Çünkü ona göre yazmak bir hâl değil, bir kararlılıktı. O, disipliniyle kendine ritüel oluşturmuştu zaten: Her gün, her sabah aynı masa başında, aynı kararlılıkla…” sözleriyle anlatıyor.