Kurban Bayramı yardım çalışmaları için gittiler: Şehit haberiyle döndüler

Avrupa’da yaşayan Türklerin kurduğu, Almanya Nürnberg Merkezli, 18 yıldır faaliyetlerini sürdüren İnsani Yardım Kuruluşu Umut e.V.’nin gönüllü yardım ekibi bu yıl Kurban Bayramı’nda da emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıktılar.

Nijer’in Başkenti Niamey’de bulunan Şehit Bahattin Yıldız Yetimhanesi ve civar bölgelerde Kurban kesimi ve yardım çalışmalarını sürdüren ekip bayramın ikinci gününde trafik kazası geçirdi.

Kazada Almanya'nın Nürnberg kentinde ikamet eden Türk vatandaşı Ömer Bozkurt ile Avusturya'nın Viyana kentinde ikamet eden Ahmet Ersungur hayatını kaybetti, yaralanan iki Nijer vatandaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgede faaliyet gösteren tüm resmi kurumlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği ile yaralıların tedavileri takip edilmekle birlikte vefat eden iki kişinin cenazeleri resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye doğru yola çıktılar.





Umut İnsani Yardım Vakfı Yönetimince yapılan açıklamada:

“Ne yazık ki bayramın ikinci günü, Nijer’de kurban dağıtım yolunda olan ekip araçlarımızdan biri trafik kazası geçirdi. Bu elim olayda iki değerli gönüllümüz - Nürnberg’den Ömer Bozkurt kardeşimiz ve Viyana’dan Ahmet Ersungur kardeşimiz - olay yerinde hayatını kaybetti. İki arkadaşımız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, tedavileri devam etmektedir.

Ömer ve Ahmet kardeşlerimiz, geride ailelerini bırakıp yalnızca Allah rızası için, sizlerin kurban vekâletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla bu zorlu yola çıktılar. Şahitlik ederiz ki bu niyetle yola çıkan kardeşlerimizin şehadetleri kabul olsun.

Bugün itibariyle kıymetli kardeşlerimiz Ömer Bozkurt ve Ahmet Ersungur’un cenazeleri Niamey’den İstanbul’a gelmek üzere yola çıkmıştır.

Ömer Bozkurt kardeşimizin cenazesi İstanbul’da, Ahmet Ersungur kardeşimizin cenazesi ise Yozgat’ta defnedilecektir.

Bu süreçte Nijer’de büyük bir dayanışma örneğine hep birlikte şahit olduk; Başta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve tüm çalışanları, TİKA, Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşeliği, İHH, Maarif Vakfı, WEFA, ES-SEMA, Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere, bölgede faaliyet gösteren bütün yardım kuruluşları, canla başla, tek yürek olarak sahada dayanışma içerisinde olmuşlardır.

Bu zorlu süreçte göstermiş oldukları destek ve yardımlaşma için her bir kurum ve gönüllüye en kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Allah hepsinden razı olsun.

Ayrıca bugün itibariyle bütün vacip kurbanlarınız eksiksiz olarak kesilmiş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Kardeşlerimizin emanetlerini ve hayırlarınızı layıkıyla ulaştırmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz.

Dualarınızı bekler, Rabbimizden vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar; ailelerine ve tüm sevenlerine sabır ve metanet dileriz.” ifadelerine yer verildi.



