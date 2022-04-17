​Kalbimiz can çekişiyor ​

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, beslenme, hayat tarzı stres gibi faktörlerin kalp hastalıklarına etkisine dikkat çekti. Okuyan, “Sigara, nargile, tütün ürünlerine obeziteyi de eklediğiniz zaman kalp hastalıklarına yakalanma yaşının düşmesi kaçınılmaz oluyor’’ dedi. 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası çerçevesinde konuşan Okuyan, “Kalp hastalıklarına bağlı ölümler dünyada ve Türkiye’de ilk sırada. Türkiye, ölüm oranlarında kadınlarda AB ülkeleri arasında ilk, erkekler de ikinci sırada. Toplum olarak kalp sağlığımız kötü durumda. Kolesterol, sigara, diyabet, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme kalbimizin düşmanları’’ diye konuştu.
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