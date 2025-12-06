Kanser tedavisinde dijital bir sayfa açıyoruz

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üst Düzey Dijital PET/BT sistemi ile Yapay Zeka Destekli Karar Destek Modülünü hizmete alarak kanser tanı ve tedavisinde teknolojik sıçrama gerçekleştirdi. Yeni dijital PET/BT cihazı, klasik sistemlere göre çok daha hızlı ve duyarlı çalışarak tümörleri erken evrede saptıyor, minimal hastalık kalıntılarını bile görünür kılıyor ve gereksiz radyasyon maruziyetini azaltıyor. Yapay zeka modülü ise görüntüleri yüksek doğrulukla analiz ederek tedavi yanıtını ölçüyor, risk profillerini çıkarıyor ve klinik kararlara güçlü destek sağlıyor. Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, yeni sistemin Türkiye’yi kanser hizmetlerinde uluslararası standartlara taşıyacağını vurgulayarak “Kanserde dijital bir sayfa açıyoruz” dedi.