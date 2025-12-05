Şırnak’ta kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Şırnak’ta evde rahatsızlanan 1 yaşındaki M.H. isimli kız bebek, ailesi tarafından Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan muayenede kalp rahatsızlığı teşhisi konulan bebeğin ileri düzey cerrahi müdahale ve tedavisi için Ankara’ya sevkine karar verildi. Durumun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi üzerine hastaneden alınan bebek, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi. Minik kız, burada hazır bekletilen tam donanımlı ambulans uçakla başkent Ankara’ya doğru yolaŞırnak’ta evde rahatsızlanan 1 yaşındaki M.H. isimli kız bebek, ailesi tarafından Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan muayenede kalp rahatsızlığı teşhisi konulan bebeğin ileri düzey cerrahi müdahale ve tedavisi için Ankara’ya sevkine karar verildi. Durumun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi üzerine hastaneden alınan bebek, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi. Minik kız, burada hazır bekletilen tam donanımlı ambulans uçakla başkent Ankara’ya doğru yola çıktı.