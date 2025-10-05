Yeni Şafak
Van'da tedavi altındaki bebek için ambulans uçak havalandı

Van'da tedavi altındaki bebek için ambulans uçak havalandı

19:105/10/2025, Pazar
AA
Bebek, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bebek, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulans helikopterle Muş’a, ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Van'da tedavi gören bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçak, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hastaneden alınan bebek, ambulans helikopterle Muş'a götürüldü.

Bebek, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


