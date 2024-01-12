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Hayat

Kıbrıs'ın en büyük camisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Dr. Suat Günsel Camii ibadete açıldı. KKTC’nin en büyük camisi olan yapı, 10 bin kişi ibadet edebilecek şekilde tasarlandı. Bu önemli eserin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, caminin Kıbrıs Türklerinin adaya kazandırdığı en büyük abidevi eser olarak tarihe geçeceğini ifade etti.

04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:51 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Dr. Suat Günsel Camii ibadete açıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Dr. Suat Günsel Camii ibadete açıldı.

KKKTC’nin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Dr. Suat Günsel Camii ibadete açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan 62 kubbe ve 6 minareyle göz dolduran eser, 10 bin kişinin ibadet edebilmesine olanak tanıyor. Kıbrıs için son derece önemli olan eserin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, caminin Regaip Kandili’nde, Kıbrıs Türklerinin adaya kazandırdığı en büyük abidevi eser olarak tarihe geçeceğini belirtti. Açılışa Yılmaz’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.

EZANLAR SUSMAYACAK

Camilerin tarih, edebiyat ve kültürle iç içe merkezler olduğunu söyleyen Yılmaz, “Kıbrıs 649 yılında Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde İslam'la müşerref olmuş, 1571 yılında başlayan Osmanlı hakimiyetiyle ezan sesleri adanın her noktasında yükselmeye başlamıştır. Kıyamete kadar da inşallah bu ezanlar susmayacak, bu bayraklar inmeyecek. Peygamber Efendimizin süt halası Hala Sultan başta olmak üzere sahabe türbeleri ve İslam yapıları adanın her iki tarafında bu köklü geçmişi bizlere göstermektedir” dedi.

ADADA TÜRK’ÜN İZİ VAR

Adanın her iki tarafında Kıbrıs Türkünün çok uzun bir tarihi ve medeniyet geçmişi olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Birileri yok etmeye çalışsa da görülmemesi için gayret etse de gerçekler ortada, hakikatler ortada. Kıbrıs Türküyle biz Selimiye'den Hazreti Mikdat Camii'ne okunan ezanlarla, Toroslar’dan Geçitköy'ü sulayan sularla bağlıyız. Mehmetçik ve mücahitlerimizin omuz omuza verdikleri mücadelede sembolleşen milli davamızda hep birlikteyiz. Tasada, sevinçte bir oluşumuz. Kalkınma yolculuğunda KKTC’nin yanında oluşumuz, böyle köklü bağlara dayanıyor” şeklinde konuştu.

SON DERECE KIYMETLİ

Dr. Suat Günsel Camii'nin altı minaresiyle bölgenin sayılı camilerinden olduğunu dile getiren Yılmaz, tasarım, mühendislik ve inşa sürecinden kullanılan vitray, avize, kubbe ve iç mekan süslemelerinden ahşap ve taş işçiliğine kadar bütünüyle Kıbrıs Türkünün yetenekleriyle inşa edildiğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası sonrasında açılışı gerçekleştirilen camide Tatar, Yılmaz, Üstel, Kacır ve beraberindekiler öğle namazını kıldı. Açılış töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Kacır ve beraberindekiler, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşaat alanını gezerek, bilgi aldı.

BİRLEŞTİRİCİ OLACAK

Yılmaz, adada yaşayan Müslümanlar ve Kıbrıs’a gelecek turistlere hitap edecek caminin, Türk karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi zararlı akımlara karşı ayrıştırıcı değil, birleştirici bir misyon üstleneceğini dile getirdi.


Fahrettin Altun 'Kıbrıs Gerçekleri' sergisinde konuştu: KKTC'de kötücül faaliyetler sonlandırıldı
Fahrettin Altun 'Kıbrıs Gerçekleri' sergisinde konuştu: KKTC'de kötücül faaliyetler sonlandırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti. Sergiyi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet ve şeref duyduklarını belirten Altun, "20. yüzyılda uluslararası güçlerin etkisiyle nasıl Kıbrıs'ta Türklere zulmedildiği ve bu anlamda orada Türklük karşıtı bir statüko oluşturulmaya çalışıldığı görülebilir. Yine, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok güçlü desteği ve katkısıyla gerek Kıbrıs Türkü'nün verdiği şanlı mücadeleyle bu kırım girişimlerine izin verilmemiş ve bu kötücül faaliyetler Allah'a hamdolsun sonlanabilmiştir." dedi.




#KKTC
#Açılış
#Yakın Doğu Üniversitesi
#Cevdet Yılmaz
#Ali Erbaş
7 saat önce
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