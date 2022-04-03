Korona çeneyi bozdu

Kovid-19 salgınında yaşanan kapanmalar, acil vakalar dışında diş hekimliği uygulamalarını da sekteye uğrattı. Buna bireylerin ağız bakımına gereken özeni göstermemesi eklenince, diş ve diş eti rahatsızlıkları kaçınılmaz oldu. Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katiboğlu, hastalık süreci ve sonrasında diş kayıpları, çene kemiklerinde erime gibi sorunların yaşandığını söyledi.

IMPLANTI DÜŞEN KOVID-19 GEÇİRMİŞ

Kovid-19 geçiren bireylerin ağız yoluyla bulaşan enfeksiyon bulgularına işaret eden Katiboğlu, “Bu kişilerdeki bulgular önemli oranda arttı. Bu artışın nedeni, virüse maruz kalan hastaların yaşadığı nefes alma güçlüğü, yüksek ateş, eklem ağrıları, tat duyusunda bozulmalar ve ağız sağlığı uygulamalarının ister istemez azatılması. Yapılan bir çalışmaya göre, salgında 122 implantasyon yapan bir hekimin hastalarının 5’inde erken dönemde implant kaybı olduğunu ve bu hastaların 4’ünün Kovid-19 geçirdiğini belirtiliyor” diye konuştu.

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Bülent Katiboğlu

HASTANE MİKROBUNA AÇIĞIZ

Ağız boşluğunun solunum yolunda hastalık oluşturan mikroplar için önemli bir ortam olduğunu aktaran Prof. Katiboğlu, “Periodontal hastalıklar (Diş ve diş etini destekleyen dokularda oluşan iltihabi hastalığı) olan kişilerde, bir komplikasyon olarak hastane kökenli akciğer pnömonisi meydana gelebilir. Ayrıca, oral mikroplarının, yüksek riskli bireylerde alt solunum yollarına aspirasyonu ve akciğer enfeksiyonunu teşvik etmesi mümkün. Bu nedenle ağız hijyeninin iyileştirilmesi, solunum komplikasyonları riskini azaltacaktır” şeklinde konuştu.

VÜCUT OLUMSUZ ETKİLENDİ

Katiboğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kovid-19’un yol açtığı farklı sendromlara bakıldığında, ağız diş sağlığı ve diş hastalıklarına etken olarak sadece lokal nedenleri dikkate almak yanlış olur. Çalışmalar virüsün, immünolojik mekanizmalara ve vücudun bakterilere karşı savunma sistemine etki ettiğini ve kalsiyum, demir, magnezyum gibi birçok faktör olumsuz etkilendi. Ağız ve diş hastalıkları da kaçınılmaz oldu”

FOTOĞRAF 14 İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Hastanesi'ndeki araştırmacılar, Covid-19 hastalarından alınan kanları analiz etti ve belirli antikorların düşük seviyelerinin, uzun süreli Covid geliştirenlerde, hızla iyileşen hastalara göre daha yaygın olduğunu buldu. Düşük IgM ve IgG3 antikor seviyelerine sahip olan ve aynı zamanda astım hastalığından muzdarip kişilerin uzun süreli Covid-19 yaşama eğilimde olduğu görüldü. Hastanın yaşı, Covid-19 semptomlarının ayrıntıları ve astımın olup olmadığına ilişkin veriler birleştirildiğinde bu antikor imzası, doktorların insanların uzun süreli hastalık geliştirme riskinin orta, yüksek veya çok yüksek olup olmadığını tahmin etmelerine izin verdi. Çalışmayı yöneten immünoloji profesörü Onur Boyman, \"Genel olarak, bir antikor imzasını tanımlamanın, uzun süreli Covid geliştirme riski yüksek olan hastaların erken tanısına yardımcı olacağını ve bunun da uzun süreli Covid için araştırma, anlayış ve nihayetinde hedeflenen tedavileri kolaylaştıracağını düşünüyoruz” diye konuştu. Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında ekip, Covid-19 testi pozitif çıkan 175 kişi ve kontrol grubuna dahil edilen 40 sağlıklı gönüllü üzerinde çalıştı. Semptomlarının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için doktorlar, ilk enfeksiyonlarından sonra bir yıl boyunca Covid-19 hastalarının 134'ünü takip etti. DÜŞÜK LGM VE LGG3 ANTİKOR SEVİYELERİNE DİKKAT<br>Katılımcılar üzerinde yapılan kan testleri, post-akut Covid-19 sendromu (Pacs) olarak da bilinen uzun süreli Covid geliştirenlerin, düşük IgM ve IgG3 antikor seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi. Bir kişi Covid-19’a yakalandığında IgM hızla yükseliyor. IgG antikorları ise IgM’den sonra yükseliyor ve daha uzun süreli koruma sağlıyor. Bununla birlikte bilim insanları, antikor imzasını belirlemek için, hastanın yaşını, astımı olup olmadığı bilgisini ve semptomlarının ayrıntılarıyla birleştirdi. Ayrıca, formülün doğruluğunu test etmek için altı ay boyunca takip edilen 395 Covid-19 hastasından oluşan ayrı bir grubu incelediler. Diğer taraftan, bu formül, bir kişinin enfekte olmadan önce uzun süre Covid riskini tahmin ediyor, çünkü semptomlarının ayrıntılarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak, çalışmanın yazarlarından, Dr Carlo Cervia, astımı olan ve IgM ile IgG3 seviyeleri düşük olan kişilerin, kendilerini potansiyel olarak uzun Covid için riskli sayabileceklerini söyledi. UZUN COVİD-19 HASTALARINA ERKEN TEDAVİ SUNULABİLİR<br>Cervia, \"Araştırmamızın sonuçlarının, uzun süreli Covid hastalarının tedavisini iyileştirmesinin yanı sıra, astım hastaları gibi yüksek risk gruplarını aşı olmaya ve böylece uzun süreli Covid’i önlemeye motive etmesi bekleniyor” dedi. Sonuç olarak, uzun süreli Covid için etkili bir tedavi olmamasına rağmen, kimin en fazla risk altında olduğunu bulmak, doktorların hastaların erkenden tedavi etmesini sağlayabilir. Antikor tedavileri, antiviraller ve antiinflamatuar ilaçlar yoluyla enfeksiyonun daha iyi kontrolü, uzun Covid riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve aşılar uzun süreli Covid semptomlarını hafifletebilir. UZUN COVİD NEDİR?<br>Yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum \"uzun süreli Covid\" olarak adlandırılıyor. Uzun süreli Covid-19 semptomları arasında “yorgunluk”, “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı”, ” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi semptomlar yer alıyor. Araştırmacılar, bu semptomların, organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemlerine verilen hasar nedeniyle corona virüsün 'sonradan etkileri' olduğuna inanıyor.<br><br>Diğer taraftan doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan daha uzun bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan polio sonrası sendroma benzetiyor. Uzun süreli Covid-19 yaşama riskiniz ne kadar Uzun süreli Covid-19 yaşama riskiniz ne kadar? İsviçre'deki bilim insanları, "uzun süreli Covid-19" geliştirme riski en fazla olan hastaları belirlemeye yardımcı olabilecek bir "antikor imzası" keşfetti. Uzmanlar, risk grubundaki kişilere aşılanma çağrısı yaparken, bulgularının hastaların erkenden tedavi edilmesini sağlayacağını söyledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Hastanesi'ndeki araştırmacılar, Covid-19 hastalarından alınan kanları analiz etti ve belirli antikorların düşük seviyelerinin, uzun süreli Covid geliştirenlerde, hızla iyileşen hastalara göre daha yaygın olduğunu buldu. Düşük IgM ve IgG3 antikor seviyelerine sahip olan ve aynı zamanda astım hastalığından muzdarip kişilerin uzun süreli Covid-19 yaşama eğilimde olduğu görüldü. Hastanın yaşı, Covid-19 semptomlarının ayrıntıları ve astımın olup olmadığına ilişkin veriler birleştirildiğinde bu antikor imzası, doktorların insanların uzun süreli hastalık geliştirme riskinin orta, yüksek veya çok yüksek olup olmadığını tahmin etmelerine izin verdi. Çalışmayı yöneten immünoloji profesörü Onur Boyman, \"Genel olarak, bir antikor imzasını tanımlamanın, uzun süreli Covid geliştirme riski yüksek olan hastaların erken tanısına yardımcı olacağını ve bunun da uzun süreli Covid için araştırma, anlayış ve nihayetinde hedeflenen tedavileri kolaylaştıracağını düşünüyoruz” diye konuştu. Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında ekip, Covid-19 testi pozitif çıkan 175 kişi ve kontrol grubuna dahil edilen 40 sağlıklı gönüllü üzerinde çalıştı. Semptomlarının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için doktorlar, ilk enfeksiyonlarından sonra bir yıl boyunca Covid-19 hastalarının 134'ünü takip etti. DÜŞÜK LGM VE LGG3 ANTİKOR SEVİYELERİNE DİKKAT<br>Katılımcılar üzerinde yapılan kan testleri, post-akut Covid-19 sendromu (Pacs) olarak da bilinen uzun süreli Covid geliştirenlerin, düşük IgM ve IgG3 antikor seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi. Bir kişi Covid-19’a yakalandığında IgM hızla yükseliyor. IgG antikorları ise IgM’den sonra yükseliyor ve daha uzun süreli koruma sağlıyor. Bununla birlikte bilim insanları, antikor imzasını belirlemek için, hastanın yaşını, astımı olup olmadığı bilgisini ve semptomlarının ayrıntılarıyla birleştirdi. Ayrıca, formülün doğruluğunu test etmek için altı ay boyunca takip edilen 395 Covid-19 hastasından oluşan ayrı bir grubu incelediler. Diğer taraftan, bu formül, bir kişinin enfekte olmadan önce uzun süre Covid riskini tahmin ediyor, çünkü semptomlarının ayrıntılarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak, çalışmanın yazarlarından, Dr Carlo Cervia, astımı olan ve IgM ile IgG3 seviyeleri düşük olan kişilerin, kendilerini potansiyel olarak uzun Covid için riskli sayabileceklerini söyledi. UZUN COVİD-19 HASTALARINA ERKEN TEDAVİ SUNULABİLİR<br>Cervia, \"Araştırmamızın sonuçlarının, uzun süreli Covid hastalarının tedavisini iyileştirmesinin yanı sıra, astım hastaları gibi yüksek risk gruplarını aşı olmaya ve böylece uzun süreli Covid’i önlemeye motive etmesi bekleniyor” dedi. Sonuç olarak, uzun süreli Covid için etkili bir tedavi olmamasına rağmen, kimin en fazla risk altında olduğunu bulmak, doktorların hastaların erkenden tedavi etmesini sağlayabilir. Antikor tedavileri, antiviraller ve antiinflamatuar ilaçlar yoluyla enfeksiyonun daha iyi kontrolü, uzun Covid riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve aşılar uzun süreli Covid semptomlarını hafifletebilir. UZUN COVİD NEDİR?<br>Yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum \"uzun süreli Covid\" olarak adlandırılıyor. Uzun süreli Covid-19 semptomları arasında “yorgunluk”, “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı”, ” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi semptomlar yer alıyor. Araştırmacılar, bu semptomların, organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemlerine verilen hasar nedeniyle corona virüsün 'sonradan etkileri' olduğuna inanıyor.<br><br>Diğer taraftan doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan daha uzun bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan polio sonrası sendroma benzetiyor. Uzun süreli Covid-19 yaşama riskiniz ne kadar Uzun süreli Covid-19 yaşama riskiniz ne kadar? İsviçre'deki bilim insanları, "uzun süreli Covid-19" geliştirme riski en fazla olan hastaları belirlemeye yardımcı olabilecek bir "antikor imzası" keşfetti. Uzmanlar, risk grubundaki kişilere aşılanma çağrısı yaparken, bulgularının hastaların erkenden tedavi edilmesini sağlayacağını söyledi. BiP'te paylaş

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