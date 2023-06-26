İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek.





İslam’ın 5 şartından birisi olan kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı kapsamında yapılan ibadetlerin değeri büyük önem taşıyor.





Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak? sorusu da bu sebeple merak edilip araştırılıyor.





Diyanet, teşrik tekbirleri ile ilgili dini hükümleri paylaştı. Peki, Teşrik tekbiri kaç kere getirilir ve kaç gün sürer? Teşrik tekbirleri ne zamandan itibaren başlar?









Teşrik tekbiri ne zaman başlar?

Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazından başlayarak kurban bayramının 4. günü ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra okunur.





Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Teşrik tekbirleri ise 27 Haziran Salı günü sabah namazından itibaren başlıyor.





Teşrik tekbiri okunuşu:

“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd”









Teşrik tekbiri kaç kere getirilir? Kaç gün sürer?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.





Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.







