Kuşakların ortak tercihi Türk kahvesi

Araştırmada Türkiye’deki kahve kültürü kuşaklara göre ele alındı. Tüm kuşakların ortak tercihi olan Türk kahvesini yüzde 76,1 ile en çok tüketen ve yüzde 81 ile en çok keyif alan kuşak yaşlı kuşağı olarak adlandırılan Baby Boomers oldu. Bunu yüzde 75,1 ile X kuşağı, yüzde 59,7 ile Y kuşağı ve son olarak yüzde 51,6 ile Z kuşağı takip etti. Z kuşağı yüzde 21 oranında ‘Ortama uyum sağlamak için kahve tüketiyorum’ cevabını verirken bu oran Y kuşağında yüzde 13,9 olarak karşımıza çıkıyor. Baby Boomer’ların yüzde 14,8’i kahveyi bir ‘alışkanlık’ olarak görürken X kuşağının 9,9’u kahvenin ‘kokusunu sevdiği için’ tükettiğini belirtiyor.