Kuşakların ortak tercihi Türk kahvesi

Araştırmada Türkiye’deki kahve kültürü kuşaklara göre ele alındı. Tüm kuşakların ortak tercihi olan Türk kahvesini yüzde 76,1 ile en çok tüketen ve yüzde 81 ile en çok keyif alan kuşak yaşlı kuşağı olarak adlandırılan Baby Boomers oldu. Bunu yüzde 75,1 ile X kuşağı, yüzde 59,7 ile Y kuşağı ve son olarak yüzde 51,6 ile Z kuşağı takip etti. Z kuşağı yüzde 21 oranında ‘Ortama uyum sağlamak için kahve tüketiyorum’ cevabını verirken bu oran Y kuşağında yüzde 13,9 olarak karşımıza çıkıyor. Baby Boomer’ların yüzde 14,8’i kahveyi bir ‘alışkanlık’ olarak görürken X kuşağının 9,9’u kahvenin ‘kokusunu sevdiği için’ tükettiğini belirtiyor.
Türk kahvesinden sonra en çok tüketilen kahve türleri filtre kahve, Americano, üçü bir arada, sütlü köpüklü ve menengiç kahvesi oldu.
KAHVEYİ ERDOĞAN’LA İÇMEK İSTİYORLAR
‘’Kahvenizi hangi ortamda tüketmeyi tercih edersiniz?’’ sorusuna Y, X ve yaşlı kuşak en çok ‘Ev’ cevabını verirken, Z kuşağı yüzde 41’lik bir oranlakahveyi kafelerde içtiğini belirtti. Kahveyi hangi siyasetçiyle içmek istersiniz sorusuna ‘En çok Erdoğan ile birlikte kahve içmek isterim’ cevabı verildi. Z kuşağının yüzde 27,8’i, X kuşağının yüzde 32,2’si, Y kuşağının yüzde 27,3’ü ve Baby Boomers’ın yüzde 62’si Recep Tayyip Erdoğan ile kahve içmek istedi. Z kuşağının birlikte kahve içmek isteyeceği ilk üç isim; yüzde 19,1 ile Morgan Freeman, yüzde 16,4 ile Beren Saat ve yüzde 15,9 ile Türkan Şoray. Y kuşağına bakıldığında Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığı dikkat çekti.