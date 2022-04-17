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Hayat Lösemiye karşı umudu kucaklıyoruz
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Lösemiye karşı umudu kucaklıyoruz

Vücuttaki kan hücrelerinin aşırı çoğalması ile oluşan lösemi kanseri, çocuklar arasında oldukça yaygın.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Lösemiye karşı umudu kucaklıyoruz ​
Minik Deniz İnci ve annesi Tuğba’nın hikâyesi ise hastalıkla mücadeleden ufak bir kesit.

Vücuttaki kan hücrelerinin aşırı çoğalması ile oluşan lösemi kanseri, çocuklar arasında oldukça yaygın. Minik Deniz İnci ve annesi Tuğba’nın hikâyesi ise hastalıkla mücadeleden ufak bir kesit. Kreş öğretmeninin halsizlik belirtilerini fark etmesiyle test yapılan Deniz’e (4) lösemi tanısı konulduğunu belirten anne Tuğba İnci, çocuğun LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi altına alındığını söyledi. İnci, “Okşamaya kıyamadığım saçları elimde kaldı, oyunlar oynarken yataktan kalkamaz hale geldi. Bunlara rağmen mücadeleye devam ediyoruz. Bizim gibi her gün yüzlerce çocuk ve ailesi acıyla birlikte umudu da kucaklıyor” diye konuştu.

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