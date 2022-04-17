Lösemiye karşı umudu kucaklıyoruz ​

Vücuttaki kan hücrelerinin aşırı çoğalması ile oluşan lösemi kanseri, çocuklar arasında oldukça yaygın. Minik Deniz İnci ve annesi Tuğba’nın hikâyesi ise hastalıkla mücadeleden ufak bir kesit. Kreş öğretmeninin halsizlik belirtilerini fark etmesiyle test yapılan Deniz’e (4) lösemi tanısı konulduğunu belirten anne Tuğba İnci, çocuğun LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi altına alındığını söyledi. İnci, “Okşamaya kıyamadığım saçları elimde kaldı, oyunlar oynarken yataktan kalkamaz hale geldi. Bunlara rağmen mücadeleye devam ediyoruz. Bizim gibi her gün yüzlerce çocuk ve ailesi acıyla birlikte umudu da kucaklıyor” diye konuştu.
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