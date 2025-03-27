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Market poşetlerini saklayanlar dikkat: Sağlığınız tehlikede

Market poşetlerini saklayanlar dikkat: Sağlığınız tehlikede

11:2027/03/2025, Perşembe
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Market poşetlerini tekrar kullanmayan var mı? İsrafı önlemek ve çevreye daha az zarar vermek adına adeta bir gelenek haline gelen bu alışkanlık, bazen beklenmedik sorunlara neden olabilir.

Günümüz, çevre bilincinin ön planda olduğu bir dönem.


Birçoğumuz plastik market poşetlerini çöpe atmak yerine biriktirip tekrar kullanıyoruz.


Tasarruf sağladığımızı ve doğayı koruduğumuzu düşünsek de bu alışkanlık beklenmedik sağlık riskleri barındırabilir.



İşte o ihtimaller;

-Poşetler nemli ortamlarda saklandığında içinde bakteri ve küf oluşabilir. Özellikle çiğ et, sebze veya süt ürünleri taşınan poşetlerde Salmonella, E. coli gibi zararlı bakteriler üreyebilir.


-Aynı poşeti tekrar kullanmak, bu mikropların gıdalara bulaşmasına neden olabilir.


-Plastik poşetler üretim sırasında BPA (Bisfenol A) ve ftalat gibi zararlı kimyasallar içerebilir. Güneş ışığına veya ısıya maruz kalan poşetler bu kimyasalları salarak, içine koyulan gıdalara bulaştırabilir.


-Uzun süre kullanılan ve aşınan poşetler, mikroplastik salınımına neden olabilir.


-Poşetleri sık sık sabunlu suyla yıkayın ve iyice kurutun. Bu yöntemle daha sağlıklı bir kullanım olacaktır.



#Market
#poşet
#sağlık

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