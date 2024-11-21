Medipol'de Ağız ve Diş Sağlığı Festivali

Ağız ve diş sağlığı, vücudun temel taşlarının başında geliyor. Sağlıklı bir ağız sadece estetik bir gülüş sağlamıyor, aynı zamanda vücuttaki birçok hastalığın önlenmesinde de kritik rol oynuyor. Bu bilinçle hareket eden Medipol Sağlık Grubu, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda, diş hekimliğinin disiplinler arası gücünü ve ağız sağlığının yaşam kalitesine olan etkilerini vurgulamak amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Festivali düzenledi. Festival, yalnızca bilimsel bilgilere erişim sağlamakla kalmadı, aynı zamanda katılımcılara ağız ve diş sağlığıyla ilgili en son teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı sundu.





UZMAN İSİMLERDEN SÖYLEŞİLER

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiler oldu. Söyleşide alanında uzman hekimler, ağız ve diş sağlığının farklı disiplinlerine dair önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. Söyleşiler, bilimsel içeriği ve interaktif yapısıyla büyük ilgi gördü. Gebe hastalarda diş tedavileri, antibiyotik kullanımı ve diş bakımı, kanser hastalarının tedavisinde diş sağlığının önemi ve kanser hastalarında yapılmaması veya kontrollü yapılması gereken tedaviler gibi özel sağlık konuları uzmanlar tarafından ele alındı. Ayrıca ağız sağlığının kalp ile ilişkisi, çene cerrahisi ve yenilikler, çocuklarda diş sağlığı, protez ve estetik çözümler, endodontik uygulamalarda yenilikler ve diş tedavi yöntemleri gibi farklı alanlarda da önemli bilgiler paylaşıldı.

DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Söyleşide, Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, en doğru şekilde diş fırçalama konusu hakkında bilgi verdi. “Günde iki kez mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız. Her bölgeye dairesel hareketler yaparak bu işlemi tamamlamalıyız.” dedi. İmplant kanser yapar mı sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez, “Usulüne uygun yapılan bir implant herhangi bir sorun oluşturmaz. İmplantın kanser yaptığına dair elimizde bir veri bulunmuyor.” diye konuştu. İlik nakli olacak çocukların ağız sağlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Elli, “İlik nakli olacak çocuklarımızın diş sağlığının iyi olmasını istiyoruz. Çocuklarınız dişlerini erken yaşlardan itibaren fırçalamalıdır. Bu konuda diş sağlığı çok önemlidir.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Berna Türk ise, “Çocukların diş macunu seçimi önemlidir. Çocuğunuz tükürmeyi öğrendiyse florlu macun kullanabilir. Öğrenmediyse kullanmasını önermiyoruz.” şeklinde konuştu.

AĞIZ SAĞLIĞI TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Gebelikte diş işlemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dilek Benk, “Gebelikte işlem yapılacaksa belirli sürelerimiz bulunuyor. Biz gebeliği üç kısma ayırıyoruz. İşlemlerimizi de bu süreler içerisinde yapıyoruz. Hamile hastalarımız röntgenden çok çekiniyor. Mecbur kaldığımızda çekim yapıyoruz. Çektiğimiz zaman da kurşun yelek kullanıyoruz.” diye konuştu. Prof. Dr. Mehmet Muzaffer Ateş, diş hekimliğinde hipnoz konusunu değerlendirdi. “Diş hekimi korkusu, diş sıkma ve bulantı refleksinde hipnozu kullanıyoruz. Korku nedeniyle hekime gidemeyen hastalarımız bulunuyor. Bu konuda hastalarımıza destek oluyoruz.” dedi. “Her çeneye implant yapılır mı?” sorusuna cevap veren Doç. Dr. Gülsüm Sayın Özel, “Ağızı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Hastamıza en uygun yöntemi belirliyoruz. Burada önemli olan kemik durumunun iyi analiz edilmesidir.” diye konuştu. Kanal tedavisine değinen Doç. Dr. Yelda Erdem Hepsenoğlu, “Kanal tedavisi ağrılı bir işlem değildir. Dişi ağızda daha uzun süre kullanmamız için yaptığımız bir işlemdir.” dedi.





SAĞLIK ALANINDA İNANILMAZ BİR POTANSİYELİMİZ VE GÜCÜMÜZ VAR

Festivalin kapanış konuşmasını Medipol Sağlık Grubu Medikal Direktörü Gazi Yiğitbaşı yaptı. Prof. Dr. Yiğitbaşı, “Hocalarımızı tebrik ediyorum. Burada birçok branşın yan yana ve diş özelinde buluşması çok önemli ve kıymetli. Sağlık alanında inanılmaz bir potansiyelimiz ve gücümüz var. Yapılan işlemleri sadece bir alanda değil, her alanda inceliyoruz. Hocalarımızla kafa kafaya veriyoruz. Medipol’ün en önemli gücü Türkiye’de değil, dünyada da ayrıcalıklı bir konumda olmasıdır. Gece gündüz demeden dişle yatıp dişle kalkmalıyız.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Yiğitbaşı, söyleşiye katılan hekimlere teşekkür plaketlerini de takdim etti.

TEKNOLOJİK DENEYİMLER VE ATÖLYELER

Söyleşilerin yanı sıra, konferans salonunun fuaye alanında ağız bakımına dair atölyeler düzenlendi. Ayrıca, ziyaretçilere gülüş tasarımı için kullanılan ileri teknoloji ürünü Modjaw cihazı ile birebir deneyim yapıldı. Ağız bakımı ve gülüş tasarımı gibi konular hem teorik hem de pratik olarak katılımcılara sunuldu.





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