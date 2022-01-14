Mesaiye Omicron ayarı: Birçok sektör evden çalışacak

Omicron varyantı nedeniyle yükselişe geçen vaka sayısı 77 bini aştı, özel sektör yeniden evden çalışmaya geçti. Telekomünikasyon şirketleri, bankalar, medya şirketleri, çeşitli fabrika ve kurumlar çalışanların evden dönüşümlü olarak çalışmasına onay verdi. Bu çalışma sistemi İstanbul trafiğine de yansıdı. Bazı özel şirketlerin eve geçişiyle birlikte İstanbul trafiğinde yüzde 20 azalma meydana geldi.

Arşiv

BANKALAR DA EVDEN ÇALIŞMAYA GEÇTİ

Bankaların iş sürekliliğini sağlayan kriz komiteleri ülke genelinde Kovid-19 vakaları artar artmaz planlama yaptı. Müşterilerin ihtiyacını sağlayacak en azami personelle hizmet veren bankalarda, çalışanların yüzde 70’i ev, yüzde 30’u ofiste çalışacak şekilde düzenleme yapıldı. Planlama kapsamında ofis çalışanları da 15 gün evde 15 gün işte olacak şekilde gruplandırıldı. Bazı banka şubeleri Kovid-19 nedeniyle kapatılırken hamile, kronik hastalığı olan çalışanlar da süresiz olarak evden çalışma sistemine geçti.

REKLAM

ADAPTASYON ZOR OLMADI

Geçtiğimiz hafta evden çalışma sistemine geçen Bilgisayar Mühendisi Ahmet Ülker (28), “Benim çalıştığım IT departmanında 10’a yakın vaka vardı, genel müdürlükte ise her 15 kişiden biri pozitifti. Bu nedenle de evden çalışma düzenine geçildi” dedi. Gazeteci Hava Asal da “Daha önce de çalıştığımız için adaptasyon zor olmadı.” şeklinde konuştu. Hastanelerin Kovid servislerinde de ekstra önlemler alınmaya başlandı. Farklı servislerde çalışan sağlık çalışanlarının Kovid-19 servislerine giriş-çıkışları sınırlandırıldı.

HAYAT İşe geç kalmak yok trafik yok