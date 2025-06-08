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Mısır’da bayram coşkusu

Mısır’da bayram coşkusu

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İslam medeniyetinin önemli adreslerinden Mısır’da, Kurban Bayramı coşkulu geçiyor.

Camilerden yükselen tekbir sesleri cadde ve sokakları kaplarken, sıcak havaların etkisiyle bayram hareketliliği geceye sarkıyor. Büyüklerin ‘çiçeklerle’ ziyaret edildiği buluşmalarda misafirlere et, tatlı ve bunaltan sıcaklar nedeniyle meyve ikram ediliyor. Bayramlıklarını giyen çocuklar aldıkları harçlıklar sonrasında tekne turu için Nil Nehri’nin yolunu tutuyor. Türkiye’de olduğu gibi burada da çocuklar şeker topluyor. Havalimanlarında Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklar dikkate alınarak görsel özel alanlar oluşturuldu.


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