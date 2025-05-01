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Osman Hamdi Bey’in ‘Kahve Hazırlanıyor’ tablosu satıldı

Osman Hamdi Bey’in ‘Kahve Hazırlanıyor’ tablosu satıldı

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tablo, telefonla teklif veren anonim birisi tarafından satın alındı.
Tablo, telefonla teklif veren anonim birisi tarafından satın alındı.

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey’in “Preparing Coffee (Kahve Hazırlığı)” adlı tablosu 1 milyon sterline (yaklaşık 51 milyon lira) satıldı. Uzun zamandır kayıp olan 1881 tarihli nadide tablo, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen “Oryantalist Sanat” başlıklı müzayedede satılan en pahalı eser oldu.

Toplam 50 sanat eserinin hızlı bir şekilde satıldığı müzayedede en yüksek değere sahip lot olarak öne çıkan tablo, telefonla teklif veren anonim birisi tarafından satın alındı.


#Osman Hamdi Bey
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