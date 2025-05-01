Osman Hamdi Bey’in ‘Kahve Hazırlanıyor’ tablosu satıldı

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey’in “Preparing Coffee (Kahve Hazırlığı)” adlı tablosu 1 milyon sterline (yaklaşık 51 milyon lira) satıldı. Uzun zamandır kayıp olan 1881 tarihli nadide tablo, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen “Oryantalist Sanat” başlıklı müzayedede satılan en pahalı eser oldu.