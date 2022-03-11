Pandemiye rağmen kitap üretiminde yüzde 5’lik artış

7. İstanbul Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları Gala Gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Albayrak Medya’nın da sponsorlarından olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle gerçekleşen törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Yazar Prof. Dr. İskender Pala, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra yayıncılık dünyasından yerli ve yabancı birçok önemli isim katıldı.

Telefon değil kitap verelim

İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası ödüllerinin verildiği gala gecesinde konuşan Bakan Ersoy, “2021 yılı sonu itibarıyla baktığımızda, yayıncılık sektörümüz tarafından üretilen kitap başlık sayısı 87 bin 231’e, kitap adedi ise yaklaşık 438 milyona yükseldi. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi kültür endüstrisinde de son iki yılda yaşadığımız durgunluğa rağmen, 2020 ve 2021 aralık ayı rakamlarını kıyasladığımızda kitap üretiminde yüzde 5’lik bir artış yakaladığımızı memnuniyetle görmekteyiz” dedi.

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En fazla başvuru Malezya’dan

Bu yıl 7. kez düzenlenen buluşmanın pandemi sonrası ilk etkinlik olduğunu hatırlatan TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç, “Etkinliğimize bu sene hem fiziki hem çevrimiçi katılım oldu. 72 ülkeden 555 katılımcı arasından en çok talep, 42 yayıneviyle Malezya’dan geldi” diye konuştu.

Ortaokul düzeyinde yapılan “Korsan Kitaba Alma” resim yarışmasında dereceye giren okullara TBYMB kitap hediye etti. YAYFED Özel Ödülünü Almanya’dan Tevfik Turan, İTO Özel Ödülünü ise Gürcistan’dan Academic Press aldı. Törende Fikir Maratonu ve Türk Kültürüne Katkı alanında da ödüller takdim edildi.

Olga Chychynska

Bir ödül de savaş bölgesine

Türkçe eserlerin yabancı dile çevrilmesine en fazla katkı veren yayınevlerine ise İstanbul Telif Ödülleri kapsamında ödül verildi. Birincilik ödülüne Kuzey Makedonya’dan Adnan İsmaili, ikincilik ödülüne Lübnan’dan, Bessam Chebaro, üçüncülük ödülü ise Ukrayna’dan Olga Chychynska layık görüldü. Ülkesinde baş gösteren savaş nedeniyle etkinliğe katılamayan Chychynska törene,

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“4 gün sonra mülteci trenine bindim. Oraya gelecektim şu an Polonya sınırındayım. Çocuğumu, ailemi geride bıraktım. Direniyoruz. Ödül için çok teşekkür ederim. Bu bizim için büyük bir destek” mesajını gönderdi.

GÜNDEM 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7-11 Mart'ta düzenlenecek