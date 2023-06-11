Polen göze vuruyor

Sıcak havalarda bakteriyel enfeksiyonlarda artış yaşanırken, özellikle alerjik hastalıklara genetik yatkınlığı bulunan kişilerin polen mevsiminde zor günler geçirdiğini belirtiyor. Bu dönemi en az hasarla geçirmek için bazı önlemlere dikkat çeken Medipol Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, “Hastaların ekran kullanımını azaltması gerekiyor. İşi gereği ekran kullanan bireyler ise en azından mesai dışı saatlerde ekranlı araçlardan uzak durmaya çalışmalı ve gerektiğinde suni gözyaşı damla desteği almalı. Kontak lens kullanan hastaların bu alerji döneminde daha çok gözlük kullanımına yönelmesi gerekiyor” dedi.

Cafer Tanrıverdi.

HAVUZ SUYUNU GÖZLE TEMAS ETTİRMEYİN

Havuz suyu ve deniz suyu ile göz temasının sıkça yaşandığını hatırlatan Tanrıverdi, “Deniz ya da havuzda yüzme esnasında mutlaka uygun koruyuculukta yüzme gözlükleri kullanmalıyız. Bu olası göz enfeksiyonlarından korunmaya yardımcı oluyor. Gözlerinde kırma kusuru olup gözlük ya da kontak lens kullanan hastalar optik cam eklenebilen yüzme gözlüklerinden faydalanabilirler. Çok önermesek de zaruri hallerde hastalarımız kontak lensini su geçirmediğinden emin oldukları bir yüzme gözlüğü ile kullanabilirler” şeklinde konuştu.

ALERJİ AĞIRLAŞINCA HEKİM KONTROL ETMELİ

Alerji sorununu daha ağır yaşayan hastaların önlemleri artırması gerekiyor. Bu hastalarda aşırı göz kaşıntısı, kızarıklık, batma, yanma ve gözlerde ödem gibi daha ciddi belirtilerin görüldüğünü anlatan Tanrıverdi, “Bu klinik durum daha ciddi olduğu için mutlaka hekim değerlendirmesi ve medikal tedavi gerekiyor. Bunların dışında sıkça temiz havaya çıkmak, yaşam ortamını iyi havalandırmak, şapka ve güneş gözlüğü kullanmak gibi önlemler ayrıca hastalıktan korunmada faydalı olacak” diye konuştu.

EN UFAK DİKKATSİZLİK ENFEKSİYON YAPABİLİR

Yaz döneminde hijyene dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Tanrıverdi, “En ufak dikkatsizlikte bir enfeksiyon ile karşılaşabiliriz. Kontak lens kullanıcılar ayrıca hijyen konusunda daha dikkatli olmak gerekiyor. Mümkün ise bu dönemde günlük kullan-at lensleri öneriyoruz. Bu tür kullanımlarda bulaş riski oldukça azalıyor” diye anlattı. Tanrıverdi, göz kapağı kenarları ve kirpiklerde oluşan kurut ve yağlı sekresyonlardaki artışa işaret ederek, “Bu sorunu yaşayan bireylerde alerjik bir hassasiyet olmadığı sürece eczanelerden temin edebilecekleri çay ağacı yağı içeren göz temizleme mendili veya şampuanı ile günde bir kez göz çevresi temizliği öneriyoruz. Bu temizlik göz çevresinde görülebilen sekresyonları ortadan kaldırırken, oluşabilecek bakteri ve parazitleri en aza indiriyor” şeklinde konuştu.

Güneş gözlüğünde yüzde 100 koruma şart

Yaz mevsiminde doğru güneş gözlüğü kullanımının önemine vurgu yapan Tanrıverdi, “Bu dönemde insanlar güneş ışınları ile oldukça yüksek oranda ultraviyoleye maruz kalıyor.. Bu nedenle yüzümüze uygun boyutta mümkün ise kaş ile yanak arasını tama yakın kapatan ve yüzde 100 Ultraviyole A ve B koruması olan gözlükleri tercih etmemiz gerekiyor” diye konuştu.







