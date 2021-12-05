​Psikolojiyi çökerten 3 eksik

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu, ruhumuzu da iyileştirmekten geçiyor. Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların ilk başta genellikle travma ve patoloji gibi olumsuz konularını ele aldığına dikkat çeken Psikolojik Danışman Safiye Yılmaz Dinç, “Daha sonraki süreçte tüm sorunların nedeni sorgulanmaya başladı. Bu soruyla birlikte kişilerin psikolojik ihtiyaçları da konuşulmaya başlandı. Ruh sağlığını korumak için 3 temel prensibin doğru şekillendirilmesi gerekiyor. İlişkisellik, özerklik ve yeterlilik duyguları tam manasıyla doyurulmayan kişiler ileriki hayatında kurduğu ilişkilerde hep o ihtiyacın doyurulması için uğraşabiliyor” dedi. Dinç, ruh sağlığını korumanın yollarını Yeni Şafak için yazdı.

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Safiye Yılmaz Dinç

3 TEMEL İHTİYAÇ VAR

Bir bitki sulanmadığında kurursa, insan da psikolojik ihtiyaçları karşılanmazsa kendini kötü hisseder. Hayati minerale eşdeğer olan 3 psikolojik ihtiyacımız var. Bunların başında kişinin bağımsız karar verebilmesini sağlayan özerklik geliyor. İkincisi insanların etkileşim içinde olduğu insanlara bağlılığını ifade eden ilişkisellik olurken, üçüncüsü ise kişinin kapasitesini kullanabilmesi sonucu ortaya çıkan yeterlilik ihtiyacıdır. Uzun vadede kalıcı sağlıklı psikoloji bu üç ihtiyacın dengeli bir şekilde karşılanmasıyla mümkün oluyor.

BOŞLUĞU DOLDURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Özellikle çocukluk döneminde karşılanması gereken psikolojik ihtiyaçlar, çocuğun gelişimi açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Bebek ve küçük çocukların içsel motivasyonu, güvenli sosyal bağ kurmaları ve bu sosyal bağları düzenlemeleri için ilişkisellik, özerklik ve yeterlilik ihtiyaçlarının desteklenmesi gerekiyor. Çocuklukta karşılanması gereken bir ihtiyaç bazen karşılanmaz, bunun sonucunda birey ileriki hayatında kurduğu ilişkilerde hep o ihtiyacın doyurulması için uğraşabiliyor. Bu da kişilerin ilişkilerinde sorun yaşamasına neden oluyor.

Örneğin, ailesi tarafından değersizlik duygusu aşılanmış bir çocuk, sonraki kurduğu tüm yakın ilişkilerde kendini ‘değersiz’ hissettirecek partnerler seçip, bunlardan değer koparmaya çalışabilir. Bu da ilişkilerini çıkmaza sürükleyebilir. Kısacası karşılanmayan ilişkisellik ihtiyacı, sosyal yabancılaşmaya, dışlanmaya ve yalnızlık duygusuna neden olabiliyor.

SORUN YUMAĞI

Doğuştan gelen bu ihtiyaçların karşılanmaması, telafi edici faaliyetler ve problemli davranışa yol açabiliyor. Bu psikolojik ihtiyaçlar doyurulmadığında, birey ömrü boyunca bir sorun yumağı olarak hayatına devam etme sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor.

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Ebeveynler ne yapmalı?

Öncelikle çocuğun sevildiği, ilgi gösterildiği ve aidiyet hissettiği bir ortamda büyümesi gerekiyor. Sanat ve sportif faaliyetler, evcil hayvan beslemek bu ihtiyacı doyurabiliyor.