Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 46, vaka sayısı 2704
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 46, vaka sayısı 2704

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 13 bin 513'e ulaştı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 243 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının da 214'e ulaştığını açıkladı.

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