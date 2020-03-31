Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 46, vaka sayısı 2704

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının da 214'e ulaştığını açıkladı.
TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.
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TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.