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Hayat Ses terapisiyle iyileşin
GENEL SAĞLIK

Ses terapisiyle iyileşin

Üsküdar Üniversi’nden Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğretim Üyesi Maral Yeşilyurt, insanların yaklaşık yüzde 7’sinin hayatın bir döneminde ses bozukluğu yaşadığını belirtti.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Ses terapisiyle iyileşin ​
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Üsküdar Üniversi’nden Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğretim Üyesi Maral Yeşilyurt, insanların yaklaşık yüzde 7’sinin hayatın bir döneminde ses bozukluğu yaşadığını belirtti. Bağırma, aşırı konuşma, çığlık atma, ses taklitlerinin yanı sıra sigara kullanımı da ses bozukluğuna yol açabiliyor. Ses sağlığının nefesi doğru kullanmaktan geçtiğini kaydeden Yeşilyurt, “Sık ve şiddetli boğaz temizlemeyin. Günde en az 2 litre kafeinsiz sıvı tüketin. Bitki çaylarının da sınırlı şekilde için” tavsiyesinde bulundu. Yeşilyurt, sesi sağlıklı hale getirmek için ses terapisi uygulandığını kaydetti.

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