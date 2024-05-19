Şiddet değil hürmet lazım

Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde düzenlenen törene katılan Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinden davet edilen hemşire ve ebelerle bir araya geldi. İnsanı yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında, şiddeti kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları, hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor" dedi.

HER ZAMAN HÜRMET

Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın önemli adımlar attığını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: "Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını düzenlemek ve sorunlarını çözmek için hayata geçirilen Beyaz Reform süreci, atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Diğer yandan, insanı yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında, şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları, hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor. Bu nedenle, sağlık çalışanlarımızı hedef alan, şiddet eylemlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini çok kıymetli buluyorum."

HASTALARIN CAN YOLDAŞI

Sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen Erdoğan programda yaptığı konuşmada Farsçadan Türkçe'ye geçen ve "kardeş" anlamına gelen "hemşire" kelimesinin hastaların can yoldaşı olduğunu ifade ettiğini söyledi. Hemşirelik mesleği ile anılan bütün iyi huyların, Türk kültürünün mayasındaki şefkat ve merhamet gibi değerlerden filizlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Tarihimizde, zamanı değişse de mekanı bu toprakların şefkat zeminine sabitlenmiş, pek çok kahraman hemşire hikayemizin olması da, sahip olduğumuz değerler hazinesinin bir sonucu" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ebe ve hemşirelerin, aile ve toplum sağlığının korunmasında kilit konumda olduğunu belirterek, "Doğal ve fıtri olanın en öz haline yakından şahitlik eden, bu şahitliği şefkatli bir rehberliğe dönüştüren ebelerimiz, doğum mucizesinin en kıymetli emanetçileridir” değerlendirmesi yaptı.

Mehmetçik’e annelik yaptı

Türkiye’de modern hemşireliğin öncüsü kabul edilen Safiye Hüseyin Elbi'nin Kurtuluş Savaşı döneminde birçok cephede, yaralı Mehmetçik'e adeta annelik ettiğine dikkat çeken Erdoğan, "Milleti fark etmeksizin, tedavi ettiği yaralı askerlerin hepsinin ‘anne’ kelimesini sayıkladıklarını aktaran Safiye Hanım, iki çocuğunu evde bırakıp gittiği cephelerde, yüzlerce askerin annesi olmuştur" şeklinde konuştu.







