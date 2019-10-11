Stephen King duyurdu: Yeni bir seri geliyor

Günümüz yazarları arasında en popüler olan isimlerden biri olan Stephen King, ilerleyen yaşına rağmen yeni kitaplar çıkartmaya devam ediyor. Sadece edebiyat değil sinema ve televizyon için de en çok eserlerine başvurulan isimlerin başında gelen King, sosyal medya hesabından yeni kitabı If It Bleeds’in yolda olduğu mesajını verdi.

528 sayfadan oluşacak ve 5 Mayıs 2020’de yayımlanacak olan eser, dört orijinal romandan oluşuyor. Okurları tarafından heyecanla beklenen eser ile bilgiler oldukça kısıtlı. Yazar, sadece kitabın kapağını Twitter'dan paylaştı. İşte o paylaşım:

Stephen King'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

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