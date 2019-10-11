Hayat Stephen King duyurdu Yeni bir seri geliyor
KÜLTÜR SANAT

Stephen King duyurdu: Yeni bir seri geliyor

İlerleyen yaşına rağmen yeni kitaplar çıkartma konusunda hiç geri durmayan Stephen King, yeni bir serinin müjdesini okurlarına verdi. Yeni kitabı olan If It Bleeds’in yolda olduğunu duyuran King, kısa romanlardan oluşacak yeni serisini 5 Mayıs 2020’de yayımlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Stephen King'ın If It Bleeds ismini verdiği yeni eseri.
​Stephen King'ın If It Bleeds ismini verdiği yeni eseri.

Günümüz yazarları arasında en popüler olan isimlerden biri olan Stephen King, ilerleyen yaşına rağmen yeni kitaplar çıkartmaya devam ediyor. Sadece edebiyat değil sinema ve televizyon için de en çok eserlerine başvurulan isimlerin başında gelen King, sosyal medya hesabından yeni kitabı If It Bleeds’in yolda olduğu mesajını verdi.

528 sayfadan oluşacak ve 5 Mayıs 2020’de yayımlanacak olan eser, dört orijinal romandan oluşuyor. Okurları tarafından heyecanla beklenen eser ile bilgiler oldukça kısıtlı. Yazar, sadece kitabın kapağını Twitter'dan paylaştı. İşte o paylaşım:

Stephen King'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

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